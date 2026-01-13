2026馬年過年禮盒推薦：星巴克蛋捲51折、老協珍加碼送「Hello Kitty行李箱」、野生烏魚子限時88折、喜憨兒禮盒做公益...早鳥優惠最低36折！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

農曆春節一步步靠近，過年禮盒清單還在燒腦嗎？「揪愛Mei」一次整理2026馬年最受矚目的過年禮盒清單，從大品牌平價點心、顏值派的夢幻包裝，到結合公益理念的暖心之選、健康系的保健補給，各類馬年限定禮盒通通到齊！無論是走訪親友、拜訪長輩或公司送禮，都讓你送得體面又有記憶點。更貼心的是，「揪愛Mei」按價格高低依序排列，讓你依預算不同快速挑選，加上不少禮盒現在享早鳥優惠，快跟著這篇動動手指一鍵買齊，讓你省心省力聰明買。

（圖片來源：、Pinkoi、家樂福）

「平價系」過年禮盒推薦：星巴客蛋捲免$300收、紅帽子69折甜甜價

過年送禮不一定要花大錢，選對禮盒一樣有面子、有誠意。「揪愛Mei」推薦的平價系過年禮盒，不只價格親民，品牌也都是大家耳熟能詳的，從蛋捲、海苔、堅果、法蘭酥到人氣肉乾，明星商品一字排開，全都500元以內搞定，CP值爆高！讓你荷包無痛，也能輕鬆把年味一次送到位。

廣告 廣告

1. 【星巴克】臻選綜合蛋捲禮盒｜6種口味各1包

原價$580↘特價$299👉點我購買

2. 【元本山】味付海苔罐禮盒-小熊維尼款｜36束入

原價$389↘特價$328👉點我購買

3. 【萬歲牌】珍饌綜合堅果禮盒｜南棗核桃糕/養生綜合堅果/腰果杏仁

原價$499↘特價$429👉點我購買

4. 日本【紅帽子】32枚法蘭酥禮盒（附提袋）

原價$720↘特價$499👉點我購買

5. 【快車肉乾X電影功夫】厚薄雙拼肉乾禮盒｜原味杏仁香脆肉紙*4包、功夫厚肉乾*1包

原價$599↘特價$499👉點我購買

左上為元本山海苔禮盒、左下為星巴客蛋捲禮盒、圖中為萬歲牌堅果禮盒、右上為紅帽子餅乾禮盒、右下為快車肉乾禮盒。（圖片來源：聯華食品、家樂福、快車肉乾）

「公益系」過年禮盒推薦：喜憨兒、心路、伊甸...做愛心千元有找

過年送禮想更有意義？「公益系」禮盒把祝福化成行動，除了支持弱勢團體就業、幫助流浪貓狗照護外，更棒的是內容選擇超多元，從餅乾、蛋捲、茶包等年節點心，到鮮果禮盒、家飾小物應有盡有，質感也不俗，送禮體面，收禮的人也心暖暖。

1. 【愛不囉嗦】 橘二代 茂谷柑鮮果禮盒｜約5斤、單箱即免運

原價$744↘特價$499👉點我購買

2. 【伊甸台中迦南園】 春節餅乾鐵盒｜內含6款餅乾、1個元寶鳳梨酥

$500、滿額再免運👉點我購買

3. 【喜憨兒】春節禮盒- 春・聚A｜爆米花 南棗核桃糕

原價$600↘特價$539👉點我購買

4. 【心茶X心路基金會】新年禮盒｜茶點、茶包20入，加贈心路青年手寫春聯

原價$1,080↘特價$951👉點我購買

5. 【Mao's樂陶陶】李瑾倫聯名款貓狗雙人餐具組｜5%所得捐助無尾香蕉動物學校

$1,600幫助中途動物👉點我購買

左上為心茶禮盒、左下為愛不囉嗦茂谷柑禮盒、圖中為喜憨兒禮盒、右上為伊甸台中迦南園禮盒、右下為樂陶陶餐具禮盒。（圖片來源：Pinkoi）

「顏值系」過年禮盒推薦：精品咖啡省3千、「台灣之光」外交禮盒入列

一收到手就讓人想多看兩眼、甚至立刻打卡上傳，這是「顏值系」過年禮盒的天命！精緻外盒設計不只把儀式感直接拉滿，內容物同樣很有實力，從手作餅乾、花草茶、蜂蜜蛋糕，到精品咖啡與台灣特色茶，樣樣講究原料與風味，打開是驚喜、入口是實力，送出手絕對超有記憶點！

1. 【簡單李】馭馬歸真-2026過年禮盒｜夾心餅12入、3種組合任選

單盒$729起↘買越多折越多👉點我購買

2. 【小草作X南蠻堂】2026豐盛滿載禮｜100%台灣花草茶、台灣製蜂蜜蛋糕

原價$988↘特價$939👉點我購買

3. 【Elisa's Wonderland】金馬奔騰-馬年限定新年餅乾禮盒｜10款特色手作餅乾

封面可印製企業LOGO👉點我購買

4. 【鹿野茶行】慕刻茶葉禮盒｜兩款台灣特色茶、品茶杯、百年布莊束口袋

國防部指名！外交伴手禮👉點我購買

5. 【梓官漁會】頂級野生烏魚子新年禮盒320g｜內含「琥珀色整片裝（5.6 兩）」與「職人碳烤一口吃（約10片）

原價$2,260↘特價$1,989👉點我購買

左上為簡單李禮盒、左下為鹿野茶行禮盒、圖中為Elisa's Wonderland禮盒、右上為小草作X南蠻堂禮盒、右下為梓官漁會禮盒。（圖片來源：Pinkoi、簡單李）

「健康系」過年禮盒推薦：白蘭氏、船井、老協珍...最低下殺36折

過年團圓大魚大肉少不了，點心類禮盒讓人感到有點負擔？不如送上「剛剛好的關心」。從人蔘、雞精、燕窩、益生菌到葉黃素等等，補氣養身、日常保養與機能營養一次到位，不僅適合送給長輩，忙碌上班族、重度用眼族，甚至全家大小都照顧到了，讓祝福不只停留在口頭，更落實在每天的健康補給裡。

1. 【白蘭氏】養蔘元氣凍（馥蜜回甘）｜15g X 19入

原價$959↘特價$758👉點我購買

2. 【船井生醫】燕窩膠原極萃飲禮盒組｜30ml X 14入

原價$3,500↘特價$1,247👉點我購買

3. 【威德】新春禮盒自由配73折起｜益生菌、海洋膠原粉、葉黃素...任選

原價$1,660↘特價$1,330👉點我購買

4. 【悠活原力】全家好菌組｜300億純淨益生菌（30條）+悠活高濃縮蔓越莓私密益生菌膠囊（60粒）+YOHO敏立清乳鐵蛋白益生菌（30條）

原價$3,660↘特價$2,690👉點我購買

5. 【老協珍】熬雞精｜42ml X 46入、加贈HelloKitty24吋行李箱

原價$5,980↘特價$4,999👉點我購買