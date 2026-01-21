2026馬年醫美趨勢解析！自然感、低修復期成新主流

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】迎接2026馬年，消費者對健康美學的關注，逐漸從過往強調「精雕細琢」，轉向更重視自然、協調與整體狀態的保養方向。與其追求明顯改變，更多人希望呈現的是不著痕跡、卻看得出狀態調整的質感表現。

知名醫美診所劉易明醫師指出，今年的保養趨勢不僅聚焦於臉部肌膚，也逐漸延伸至身體整體機能與日常狀態管理；同時，「修復期相對短、療程時間精簡」的療程設計，也更符合現代人在忙碌生活節奏下的實際需求。

肌底生物重塑 作為彈力肌底的評估方向

在2026年的醫美討論中逆時針是受到許多愛美人士的熱議，不同於傳統填充劑僅提供局部容積支撐，這類強調材質延展性與施作方式搭配評估的保養方向，逐漸成為民眾諮詢時會討論的選項之一

且因應現代人追求快速、低修復的特性，劉易明醫師也分享，臨床實務上，醫師會依個人條件調整施作區域的分布方式，以期在療程規劃上兼顧舒適度與恢復節奏，整體療程時間也相對精簡，是否適合仍需經專業評估後再行決定。

▲劉易明醫師分享臉部、頸部與手部等部位，在膚況評估與保養規劃上的臨床觀察。

磁浮無針水光：回應忙碌族群的保養需求

馬年象徵行動力與效率，在皮膚管理領域，也反映在對於「快速、低侵入性」類型保養的關注。新一代無針水光類型的保養方式，因此成為不少民眾詢問的選項之一。

此類療程主打不使用針具，是利用高頻、高速的電磁脈衝，將醫療級等保養精華霧化成微米級粒子，以超音速噴射能量透過能量傳遞方式，將保養成分細化後作用於肌膚表層結構，作為日常膚況與頭皮狀態管理的輔助方式之一，對於不偏好針具操作的族群而言，提供了另一種可與醫師討論的保養方向。

私密電波療程：從私密健康談女性自信管理

隨著對健康與生活品質的重視提升，2026年關於「美」的討論，也逐步延伸至私密健康議題。馬年象徵自主與行動，對不少女性而言，了解並關注自身身體狀態，是建立自信的重要一環。

知名醫美診所方穎涵醫師分享，近年詢問度增加的私密電波療程，主要是透過溫和的能量搭配360度的環狀設計加熱治療部位，對於經歷產後、更年期或隨年齡變化而更加關注私密健康狀態的女性族群而言，這類療程在門診中常被提出作為討論與評估的方向之一。實際是否適合，仍需由醫師依個別狀況進行評估後再行規劃。

▲方穎涵醫師認為私密電波是女性健康的關注保養議題，也是女性照顧自己的一種方式。

迎接赤馬年 更要審慎選擇合格醫療環境

2026年赤馬年象徵變動與行動，對許多人而言，也是一個重新檢視自我狀態的時機。無論是臉部保養、頭皮調整，或是私密健康的關注，重點都在於讓自己在生活節奏快速的環境中，維持穩定、舒適的狀態。

方穎涵醫師也提醒，規劃任何醫美或相關療程前，務必選擇合法、具專業評估流程的醫療院所，並確認使用產品來源清楚、符合相關規範。療程效果與安全性仍須依個人條件與醫師專業判斷為準，並審慎評估，才能在追求理想狀態的同時，兼顧自身權益與健康。

▲方穎涵醫師提醒，選擇合格、具原廠認證與完整醫療流程的診所，是保障自身權益的重要關鍵。

