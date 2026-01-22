2026馬年限定：Valentino、LOEWE絕美設計搶先看，Delvaux用馬鬃打造奢華手袋

（圖／品牌提供）

農曆新年是時尚圈一年一度最有「儀式感」的時刻，2026馬年限定、各大精品不只把「馬」當圖騰，更把希望、勇氣、團圓與新開始，通通打包進設計裡～從廣告敘事、工藝細節到實際上身的勸敗魅力，都誠意滿滿，想在新年就贏在起跑點？這篇馬年精品限定推薦，請直接收藏！

2026馬年精品限定：VALENTINO

VALENTINO 創意總監 Alessandro Michele 向來擅長把時尚拍成一場夢，而這回 2026農曆新年廣告，真的美到像一場溫柔又熱鬧的集體幻夢。

（圖／品牌提供）





由全新品牌代言人宋祖兒演繹早春系列，故事圍繞「夢」與「團圓」展開，跑馬燈、奔騰駿馬成為關鍵意象，象徵蛻變與全新開始。包款配件也紛紛換上新裝，粉色系、應景紅色調，讓整體氛圍詩意又不失年節喜氣。

（圖／品牌提供）

2026馬年精品限定：LOEWE

向來最會把工藝玩得可愛又高級的LOEWE，2026馬年新春企劃直接雙線開攻，線上由全球品牌代言人王一博演繹動畫創意片，線下則打造以中國年燈為靈感的燈會裝置。動畫裡的小馬一路向前，講的是勇氣與自我確信，也默默致敬中國動畫與文學傳統。

（圖／品牌提供）





系列設計更是勸敗重點：Puzzle、Amazona 31 Cropped等經典包款，加入靈感來自馬鬃的手工打結流蘇與穗飾，細節滿到讓人想近看再近看；小馬造型的掛飾與掛骰，靈動又討喜，完全是「買包順便帶回家」的最佳理由。

（圖／品牌提供）





2026馬年精品限定：DELVAUX

低調奢華代表 Delvaux，馬年限定Pin Mini Bucket，直接把「馬」的靈魂做到工藝裡。包底標誌性的微笑曲線，靈感來自馬的糧草袋，線條柔和又耐看；更罕見的是，品牌運用珍貴的馬鬃編織工藝，將馬鬃毛與棉、麻等天然材質細膩交織，打造出既柔韌又耐用的質感。

（圖／品牌提供）





再加上絲滑小牛皮製成的鈴鐺吊飾與流蘇，走起路來自帶節奏感，低調中藏著滿滿祝福。

Pin Mini Bucket Strap Cavale 茶色、Horsebell Charms雪酪黃（圖／品牌提供）





總之，2026 馬年精品限定不只是新年應景，而是一場把文化、工藝與時尚一次跑到位的華麗起跑，新年就要好好犒賞自己～

