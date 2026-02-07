2026馬年除夕沒有「年三十」？專家曝原因：這4生肖除夕穿紅保平安

生活中心／唐家興報導

今年的馬年除夕沒有年三十！民俗專家表示：有四生肖要穿紅保平安。（示意圖／AI生成）

農曆新年倒數，2月16日就是除夕了！然而，不知大家有沒有發現「2026年馬年除夕沒有年三十！」這項特殊的曆法現象引發全台網友熱議，原來今年臘月只有29天，因此臘月二十九就是除夕。面對即將到來的丙午馬年，民俗專家特別點名「四類人過除夕要穿紅」，透過喜氣色調趨吉避凶、祈求整年平安，讓自己在新的年度開春就討個好彩頭。

【揭密2026除夕沒年三十原因】

因農曆年的最後一天通常為農曆臘月三十，故各地亦常稱「大年三十」、「年三十」，但其實2025年農曆新年的除夕就是年二十九，且沒有年三十的情況，會從2025年起持續五年的時間，直到2030年才會重新出現。

許多人驚訝「下次大年三十要等到2030年」，連續五年消失的關鍵，在於中國陰陽合曆的精密計算。古人依太陽運行的太陽曆與月相變化的太陰曆交互運作，由於月亮圓缺週期並非整數，因此農曆月份分為29天或30天。為了與四季節氣接軌，曆法會透過閏月調節；今年臘月正逢「小月」，導致除夕提早在二十九日報到。

【連續五年不見大年三十 專家：正常現象】

雖然連續多年沒有「年三十」在感官上較為罕見，但民俗專家安撫民眾，這純屬天文曆法的規律運行，並不會影響過年的喜慶氛圍。不論是哪一天吃年夜飯，與家人團聚的溫暖及傳統儀式感才是重點。

【馬年除夕轉運攻略：這四類人記得穿紅】

依照民間傳統習俗，2026年除夕這天，有四個特定族群建議穿戴紅色衣物或飾品，能幫助轉運、增強氣場：

一、屬馬（本命年）：2026為丙午馬年，屬馬者「值太歲」，除夕穿紅象徵護身祈福。

二、屬鼠（沖太歲）：生肖鼠者與流年太歲相沖，紅色代表正能量，有助於化解衝擊。

三、屬牛（害太歲）：預防流年不利、小人干擾，透過紅衣祈求貴人相助、趨吉避凶。

四、屬兔（破太歲）：避免運勢受損，在除夕著紅能寓意好兆頭，讓新的一年逢凶化吉。

專家最後提醒，穿紅衣重在祈求心安與祝福，民眾不需過度迷信，維持好心情、平安團圓，才是除夕夜最核心的價值。

