2026馬年除舊佈新全攻略！網友激推「除黴抗蟎神器」 小米、IRIS、Blueair掃除不踩雷 | 揪愛Mei

(圖片來源：hengstyle、xiaomi)

迎接2026年農曆年節大掃除，不僅是為了除舊佈新，更是守護家人呼吸道健康的關鍵時刻。針對易發的環境問題，「揪愛Mei」整理了網友們一致推薦的「除黴抗蟎神器」～讓你的家裡不只有好空氣，還能乾乾淨淨，舒適又健康！

小米商城每日精選優惠

為何換季清潔特別重要？

1.塵蟎與過敏原

季節變化時，空氣中的濕氣增加，塵蟎、霉菌、細菌等過敏原都會繁殖得更快。這些小小的「隱形敵人」常常藏匿在床墊、沙發、地毯和窗簾裡，隨著季節變換，這些過敏原可能會讓你頭痛、流鼻水、皮膚過敏等等。

網友激推必買神物：Xiaomi 除蟎機 Pro 特價NT$1,499

(圖片來源：xiaomi)

一致公認的超高CP值！擁有14kPa 旋風吸力，瞬間吸走塵蟎，透明集塵杯也能輕鬆處理灰塵，搭配紫外線殺菌功能，可以去除 95% 的塵蟎和 99% 的細菌，熱風烘乾保持寢具乾燥與清新，一機多用途，解決過敏原輕輕鬆鬆～

網友激推必買神物：IRIS大拍5.0雙氣旋除蟎清淨機 特價NT$3,911

(圖片來源：Pinkoi)

吸頭加寬！省時又省力，高速強力旋轉刷頭，吸力大提升，每分鐘拍打14000次，還有智能髒污感應，除蟎效果可達99%，暖風除蟎讓塵蟎不易孳生，另外有貼心的低重心設計，長時間使用也不易手痠～清潔時只需取下一次性集塵袋丟棄即可！

2.潮濕與霉味

很多人不知道，家裡的濕度會影響整體的清潔效果。潮濕的環境常常讓霉菌滋生，還容易產生異味，過低的濕度則會讓皮膚乾燥。特別是秋天氣溫落差大，遇上下雨後濕度高，衣櫃、床上用品、窗簾都容易吸濕，長時間下來可能會發霉，影響居住空間的空氣品質。

網友激推必買神物：Xiaomi 電子溫濕度計 Pro 特價NT$449

(圖片來源：xiaomi)

電子溫度濕度計是一個必備神器！Xiaomi 電子溫濕度計 Pro 可放置於桌面、牆面或冰箱門上，它能讓你隨時知道家裡的空氣濕度，記錄所有變化，搭配智能家具系統，監控並調整嬰兒房、臥室、寵物房、辦公室和其他房間的溫度和濕度，並幫助你調整空調或除濕機，保持一個健康的生活環境！

網友激推神物：ROOMMI輕量除濕機NT$ 2,480

(圖片來源：Pinkoi)

網友評價高達4.9顆星的除濕機！不但濾網可洗免耗材，也相當節能環保，雖然是輕便型，但有2L超大容量水箱！日除濕量最高750ml/D，水箱拉出即斷電，水滿將自動停止，很適合放在衣帽間或浴室！

3.空氣清新更健康

大掃除時，很多人開始開窗換氣，但隨之而來的外部灰塵、花粉和污染物，也容易進入室內。所以清潔不僅是表面清潔，還要深層清潔，讓室內空氣更加清新！

網友激推必買神物：【雙入組】Honeywell 抗敏負離子空氣清淨機 NT$19,999

四重過濾技術，攔截過敏原及病菌，H13級HEPA濾網PM 0.3過濾達99.97%，一網打盡病毒、細菌、花粉、PM2.5，顆粒活性炭除異1900萬負離子淨化功能，主動除菌，適合有過敏症狀者或飼養寵物的家庭，貼心的兒童鎖設計，使用更安全，且觸控面板設計直覺易操作。

(圖片來源：恆隆行)

網友激推神物：Blueair DustMagnet空氣清淨機 NT$8,899

(圖片來源：恆隆行)

DustMagnet塵磁科技，在99%粉塵落地或掉落到表面前便可像磁鐵一樣牢牢把粉塵吸住！同時高效過濾12種細菌、病毒及過敏原。活性碳過濾層可有效濾淨寵物異味、甲醛、苯和香煙顆粒。 精準監測實時操控，還有貼心智能功能，與專屬APP配對完成後，離家時空氣清淨機會進入「待機模式」，而在您到家前15分鐘，空氣清淨機會自動開機並進入「自動模式」！超好看的外型還可以當作床邊桌使用，完全沒有傳統清淨機的笨重感！

4.深層清潔去除過敏原

選擇一款好的清潔劑，也是保持家裡乾淨的重要步驟！推薦選擇天然植物成分的清潔劑，不僅能深層去污，還不會對家裡的空氣品質造成二次污染。特別是像地板、窗簾、浴室這些容易滋生污漬的地方，選擇專業的清潔劑，能讓每一個角落都煥然一新。

網友激推神物：more ml | 溫馨時刻禮盒3入組 NT$1,090

(圖片來源：Pinkoi)

採用環保友善的配方，中性界面活性劑，不損害衣物纖維、尼龍材質，除了能保護昂貴的衣物，更能去味抗蟎抗菌，酸式碳酸鈉抑制因汗漬、人體增生的微生物，將異味徹底消除！不只是衣物，空間中的各種氣味與細菌，衣物上的汗臭味、煙味、食物氣味，都能派上用場～

網友激推神物：BONDI WASH |植萃防護噴霧 NT$450

(圖片來源：Pinkoi)

純天然居家抗菌清潔品牌，超萬用的潔淨小銀瓶，不含香料香精，不管是居家潔淨、外出防護都適用！可以用來清潔經常接觸的衣物、鞋帽、手機、門把......打造安心的居家環境！甚至連彩妝刷具都可以靠它來清潔～

「揪愛Mei」最後小提醒～年節掃除不僅是對家裡環境的呵護，更是對自己和家人的健康保護！打掃不是一件麻煩的事情，只要選對了工具，清潔變得輕鬆又有效，讓你不僅擁有乾淨的家，還有健康的生活！年節大掃除，「揪愛Mei」陪你一起搞定！