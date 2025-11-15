2026馬年「4生肖犯太歲」！命理師揭注意事項 屬兔1原因當心破財

2026年有4個生肖犯太歲，命理專家小孟老師點出該注意的地方。（示意圖／Pixabay）

2025年進入倒數1個多月，準備迎接2026年，命理專家小孟老師指出，2026年是丙午年，也就是馬年，為屬馬者的本命年；這一年有4個生肖犯太歲，需要特別注意，建議安太歲、點光明燈，祈求太歲星君的庇佑，化解各方面的不順，祈求整年能平安順遂。

●生肖馬

屬馬者2026年犯太歲，這一年容易有交通或者是意外發生。建議可以在住家附近找間宮廟或大廟來安太歲、點光明燈，會幫助運勢提升。

●生肖鼠

屬鼠者2026年沖太歲，要特別注意容易感冒，或是工作方面受到阻礙，尤其是與同事、主管的關係變得比較差。建議不要隨意換工作，以免會換到不好的公司。

●生肖牛

屬牛者2026年害太歲，容易有小人出現、被陷害，人際關係稍差，也要避免跟別人有官司訴訟。建議特別是做生意的人務必當心，不要跟人產生糾紛。

●生肖兔

屬兔者2026年破太歲，代表比較容易破財，尤其在投資理財上一定要更加謹慎，不宜追高。

小孟老師也分享犯太歲能做的對策，除了去廟裡花錢點光明燈之外，若手頭較不寬裕者，可以拿小盞的燈，放在門口45度角處，作為光明燈；或是晚上睡覺時，在家中廁所、廚房點燈，也有自製光明燈的意思。最後老師也說，只要小心謹慎就能避免災難發生。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

