2026馬年「5生肖」特別注意！小心豬隊友來亂…「1生肖」深陷詐騙危機

生活中心／吳泊萱報導

2026年5生肖犯太歲，命理專家公布注意事項。（示意圖／資料照）

隨著今年進入尾聲，2026年即將到來。命理專家湯鎮瑋指出，在2026年丙武年馬年，有5個生肖要特別注意，凡事務必要謹慎、親力親為，才能化解危機。



∥生肖馬－坐太歲

屬馬者2026年犯太歲年，所以要更耐得住性子，越有耐心的人，事業、財運就會越旺。



∥生肖鼠－正沖太歲

屬鼠者在明年因正沖太歲，會有大耗星入座，建議要好好管控錢財，若亂投資、亂相信朋友，很容易會遇到詐騙，錢財會一掃而空。

∥生肖兔－偏沖太歲

屬兔者在2026年特別容易遇到豬隊友，建議事情要親力親為，不要為了輕鬆，就把事情放給其他人處理，否則很容易把事情搞砸，還得越做越多、越做越累。



∥生肖雞－偏沖太歲

屬雞者明年一定要多修福報、廣結善緣，不要覺得自己命好，就不做事。否則2026年越享受，就越來越難受，建議多動起來，為自己累積福報。



∥生肖牛－害太歲

屬牛者在2026年要保持謙遜態度，不要覺得自己能力很好，就太過自負，要好好注重團隊合作，多聽其他人的意見。尤其耳根子太硬的人，若聽不進別人的諫言，反而會傷害自己。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

