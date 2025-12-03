2026馬年「5生肖」要小心 屬鼠者恐遭詐騙破財

丙午馬年即將在2026年到來，命理專家湯鎮瑋在臉書發布影片提醒，明年有5個生肖需要格外留意，可能會遇到詐騙或豬隊友，但也不必過度擔心，只要謹慎行事便能化解困局。

2026年「5生肖」犯太歲，要格外留意可能陷入危機。（示意圖／取自pixabay）

屬鼠者在2026年因正沖太歲，會有大耗星入座。湯鎮瑋建議要管控好錢財，若是亂投資、亂相信朋友，很容易遭遇詐騙，錢財恐怕會一掃而空。

屬兔者明年偏沖太歲，特別容易遇到豬隊友。湯鎮瑋指出，很多事情一定要親力親為，不要為了輕鬆就把事情交給其他人處理，對待事情也不宜太懶散、輕信別人，否則很容易把事情搞砸，反而越做越多、越做越累，事情也會變得亂七八糟。

屬馬者2026年犯太歲，湯鎮瑋表示要更耐得住性子，越有耐心的人，事業、財運就會更躍進。

屬雞者明年同樣是偏沖太歲，湯鎮瑋提醒一定要多修福報、廣結善緣，不能總覺得自己是好命的人就不做事。他警告，2026年越享受就越來越難受，建議要多動起來，為自己累積福報。

屬牛者在2026年害太歲，湯鎮瑋強調要保持謙遜態度，不要因為自己能力很好就太過自負，要好好注重團隊合作，多聽取其他人的意見。他特別提醒，耳根子太硬的人若聽不進別人的諫言或建議，反而會傷害自己。

