2026馬年4生肖犯太歲！命理師曝化解關鍵避災破財

隨著農曆新年腳步接近，2026丙午馬年即將到來。命理專家楊登嵙表示，新的一年中將有四個生肖面臨太歲影響，其中屬馬者為值太歲兼刑太歲，屬鼠者為沖太歲，兩者統稱犯太歲或本命年。另外，屬兔為破太歲，屬牛為害太歲，這兩個生肖則稱為偏沖太歲。

楊登嵙解釋，太歲為天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值人間。太歲地位最尊、力量最大，率領諸神統正方位總成歲功，掌管人間吉凶禍福。每個人每六年就會犯一次太歲，俗諺有云「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」。

針對犯太歲的情況，楊登嵙指出，無論是值太歲或沖太歲，都容易遭遇繁雜事務、病痛增多、破財等狀況。不過也有人因提前注意，特別留意自身健康與事業經營，反而能夠忙中取財，獲取成績。

為協助犯太歲者趨吉避凶，楊登嵙提出四項建議措施。首先是安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小、小事化無，若來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉。由於值年太歲只有一位，無需重複安奉。安太歲主要目的在於安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啟發智慧，達到真正的消災解厄。

其次是勿貪求，心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心布施、濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安。

第三項建議為適當休息。雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多且明顯，因此要適當休息，保養身體，切勿過度操勞。

最後則是宜保守。犯太歲十之八九運氣不好，因此行事要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。

楊登嵙強調，犯太歲不必過度擔心，只要依照上述四個方法，自然能逢凶化吉。而且太歲年一過，第二年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好運，甚至迎來非常好的運勢。建議這四個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈，為新的一年做好準備。

