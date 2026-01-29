2026馬汀鞋穿搭！10套造型靈感、挑選方式、清潔秘訣分享

馬汀鞋原本指的是由 Dr. Martens（馬汀大夫）推出的皮鞋，但隨著品牌知名度提升，設計被廣泛借鑑，「馬汀鞋」如今已成為部分鞋款的通稱。究竟人手一雙的馬汀鞋有什麼特色？本文將介紹馬汀鞋的特色、熱門款式、皮革類型與清潔方式，並分享 12 套馬丁鞋的穿搭範例，幫助你激發搭配靈感。

馬汀鞋的 4 大特色

馬汀鞋之所以受到歡迎，以下 4 大特色可說是最大推手。

1. 卓越的舒適性與耐用度

馬汀鞋最初是為了改善硬鞋底而誕生的皮鞋，搭載柔軟的氣墊鞋墊，舒適度自然不在話下，散步、逛街都沒問題，甚至有些人連上班都會穿。不僅如此，馬汀鞋的皮革耐磨、耐髒，還有些微防潑水功能，穿著時不用擔心會弄壞而小心翼翼。

2. 經典且不分性別的設計

馬汀鞋的黃黑拉環、凹槽邊緣與黃色縫線已然成為品牌的標誌性象徵，極具辨識度卻又不會過於繁雜的設計，深受消費者的喜愛。而中性、簡潔的外型，使它得以符合各種群體的審美，不分性別皆適合。

3. 適合多種風格

馬汀鞋的外型多為簡約素雅，通常不會有過於華麗的設計，使它能夠輕鬆地融入各式各樣的穿搭風格之中，無論是想營造街頭、淑女或溫柔氛圍都可以。

4.精神價值

20 世紀後半，馬汀鞋成為英國工人階級的身分象徵，之後也成為搖滾、龐克、哥德風及多種新型音樂流派的標誌性單品。如今，馬汀鞋對特定團體仍有一定影響力，代表著「態度」與「力量」。

5 種熱門的馬汀鞋系列

隨著 Dr. Martens 的皮鞋越來越受到市場喜愛，除了經典不敗的 1460 八孔靴，品牌還接連推出不同的鞋型並大受歡迎。以下介紹 5 種熱門系列：

1460 八孔靴

1460 八孔靴是 Dr. Martens 歷史最悠久、最經典的鞋款，為高筒靴款式。特色包含 8 個鞋帶孔、黑黃相間的後拉環、凹槽邊緣、黃色縫線與舒適的氣墊中底，並具備優異耐磨與防滑性能。

1461 牛津鞋

1461 是 Dr. Martens 推出的第二款鞋型，為低筒牛津鞋，適配性更高且百搭好穿。這款鞋同樣配有凹槽邊緣、黃色縫線與氣墊中底，但移除經典的後拉環，外型更俐落簡潔。

2976 切爾西靴

2976 系列於 1970 年代推出，外型與 1460 類似，同樣配有後拉環、凹槽邊緣、黃色縫線與氣墊中底，但以側邊彈力帶取代鞋帶，使穿脫更加方便，是休閒與正裝皆能搭配的鞋款。

瑪莉珍鞋

Dr. Martens 的瑪莉珍鞋共有 7 款，除了經典鞋款，其他還有選用馬蹄扣的雙鞋帶 8065 系列、厚底的 POLLEY BEX 及方頭的 Maybole 等，每一款有不同的設計巧思，但都是以瑪莉珍鞋為基礎並進行改造，具有良好的舒適度，使它擺脫早期「女鞋不實用」的既定印象。

MADE IN ENGLAND

此系列由英格蘭威靈堡的原廠工廠製作，是 Dr. Martens 職人工藝與製鞋精神的體現。全系列為手工製作，每雙皆保留獨特的「手作紋理」，並選用高品質 Quilon 皮革，具備耐磨與耐油脂特性。MADE IN ENGLAND 系列目前共有 4 種鞋型，包含 1460、1461、2976 與樂福鞋。

馬汀鞋穿搭範例 1：牛仔褲

雖然馬汀鞋是皮鞋，看似只適合搭配正裝，但憑藉著簡潔的設計與版型，與牛仔褲搭配時不僅不會有違和感，反而呈現自然的協調感。這種搭配方式也適用於休閒正裝，透過馬丁鞋的正式氛圍去淡化牛仔褲的隨性態度，讓整體風格取得良好的平衡。

馬汀鞋穿搭範例 2：西裝褲

西裝褲的俐落線條與馬汀鞋的細膩皮革堪稱絕配，使整體造型具有成熟穩重的氣質。上半身可依照場合選擇素 T、襯衫或毛衣，符合不同風格的需求。如果是想讓比例看起來更好，建議選擇九分褲或微微蓋住鞋舌的褲型，或選擇厚底款的馬汀鞋，讓鞋身適度露出，同時能讓造型層次更明顯。

馬汀鞋穿搭範例 3：大衣

秋冬是穿大衣的絕佳時機，大衣寬鬆且富有垂墜感的版型，透過馬汀鞋能讓造型更加收斂、有秩序。鞋款式可依照整體穿搭做挑選，1461、樂福鞋、穆勒鞋或瑪莉珍鞋可搭配長襪平衡比例；想營造更強烈的氣場，也可選擇經典的 1460 長靴。

馬汀鞋穿搭範例 4：連身短裙

連身短裙本身帶有俏皮活潑的氛圍，屬於少女感較強的單品。想要呈現甜美風格，選擇低筒馬汀鞋搭配長襪是最保險的組合；喜歡中性風格，可以搭配 1460 八孔靴，為甜美氣質注入街頭酷感。穿長靴時，可以搭配比鞋筒長的襪子，並露出一小截，增加造型層次感。

馬汀鞋穿搭範例 5：蛋糕裙

隨著 Balletcore 風格盛行，柔美的蛋糕裙也成為熱門單品。蛋糕裙不僅適搭配芭蕾舞鞋，也可以選擇 Dr. Martens 的瑪莉珍鞋，內搭印花或蕾絲襪子，讓造型更加精緻與完整。如果想呈現內斂的叛逆感，雙鞋帶的 8065 系列在小細節上展現獨特個性，非常適合。

馬汀鞋穿搭範例 6：緊身皮褲

緊身皮褲的存在感強烈，能夠凸顯腿部線條，適合搭配高筒馬汀鞋，打造帥氣又有份量感的街頭造型。依照上寬下窄的穿搭原則，上半身可選擇寬鬆的 T 恤、毛衣、皮衣或大衣，不僅可以再次強化腿部線條，還能平衡穿搭比例並增加立體度。

馬汀鞋穿搭範例 7：碎花洋裝

碎花洋裝浪漫典雅，與馬汀鞋的硬派風格形成鮮明對比，搭配在一起能夠調和彼此的優勢，又能展現衝突美感。鞋款選擇上，高筒的個性強烈，適合想要混搭感強烈的人；低筒則給人比較溫順、甜美的感覺，與碎花洋裝的氣質比較接近。無論哪一款都能為造型加分。

馬汀鞋穿搭範例 8：運動套裝

外出運動後，如果需要購物或與朋友小聚，但又不想另外帶衣服換裝時，可以用高筒馬汀鞋來搭配運動套裝，透過異材質的碰撞提升穿搭的精緻度，視覺上看起來精緻、不突兀。需要注意的是，如果要從事激烈運動，仍建議穿著運動鞋，以免受傷。

馬汀鞋穿搭範例 9：低腰裙

低腰裙自帶復古氛圍，無論長短都能凸顯腰部曲線，是復古風格中的經典單品。搭配高筒馬汀鞋能同時呈現性感與個性；選擇低筒則是看起來比較溫柔可人，還有助於減輕下身的視覺重量。

馬汀鞋穿搭範例 10：五分短褲

以單寧或工裝布料的五分短褲搭配馬汀鞋，能塑造率性的日常風格，很適合休閒旅遊；如果以西裝短褲搭配，則是可以穿出輕鬆又不失態度的造型。上衣可依照季節或場合調整，夏天搭配背心、平口或短袖 Ｔ 恤，冬天則可以穿毛衣、襯衫或帽 T。

選擇合適的馬汀鞋型，讓身形比例更好！

如果想透過馬汀鞋修飾比例與腿型，只需要注意「鞋筒長度」就不用擔心！

比例

由於高筒馬汀鞋會大幅減少腿部肌膚露出的範圍，對於矮個子或下半身比例較短的人而言，容易讓身形看起來更短，甚至因為視覺高度變矮，所以感覺變豐腴，但其實都是比例錯誤所惹得禍。改選擇低筒或中筒的款式，就能夠穿得好看又有修飾比例的效果。如果你沒有修飾身形的考量，可以毫不猶豫地選擇你喜歡的款式即可。

腿型

粗小腿：適合穿低筒或中筒馬汀鞋，藉由多一層皮革，讓腳踝與小腿的粗細變得更接近。

O 型腿：雙腳併攏時，腳踝可以靠近，但膝蓋之間有一段明顯的距離，導致腿型看起來像 O 字型。這種腿型適合穿低筒或中筒鞋，讓腳看起來變得比較直，也能讓視覺焦點只集中在腳踝。

X 型腿：雙腳併攏時，膝蓋可以靠近，但腳踝與大腿之間有一段明顯的距離，遠看像 Ｘ 字型。適合穿高筒鞋的鞋筒，修飾小腿的傾斜的角度，讓腿看起來更筆直。

XO 型腿：雙腳併攏時，膝蓋與大腿可以靠近，但腳踝之間有距離。適合穿中筒或高筒鞋來修飾小腿線條。

馬汀鞋的 7 種皮革類型

Dr. Martens 以卓越的皮革品質聞名，加上許多人將皮革種類視作挑選皮鞋的條件之一，因此以下將為大家介紹品牌引以為傲的 7 種皮革，幫助你找到適合的品項。

光滑皮革

將優質的全粒面皮革經打磨與拋光後，即可獲得表面光滑的皮革，並有內斂的光澤與親膚的觸感。這款皮革以耐磨、堅韌及硬挺著稱，隨著使用時間拉長會逐漸變得柔軟。

維珍尼亞皮革

維珍尼亞皮革以柔軟的質地著稱，新鞋不用經歷將皮革穿軟的過程，一穿就合腳，舒適度更高。它的表面有自然的皮革紋理，觸感滑嫩，但相對容易產生折痕。

瘋馬皮革

瘋馬皮革更常見的說法是「馬鞍皮」，是一種經過處理的牛皮，具有優異的耐磨與防潑水能力，表面光滑、硬挺並帶有霧面光澤，正常使用下會有自然的顏色變化，這也是最值得玩味的一部分。

NAPPA 皮革

NAPPA 皮革通常是使用珍貴的頭層牛皮加工製成，質地非常柔軟、親膚與透氣，同時具備耐用性，是一款常用於高級服飾、家具或配件的材料。

QUILON 皮革

QUILON 皮革為 Dr. Martens 的經典標誌性皮革，通常將皮面染成黑或紅，並帶有細緻的「hair-cell」紋理，外觀低調卻富層次感。

漆皮

漆皮是在皮革表面塗上 PU 塗層，使表面更加堅固耐用。漆皮在所有皮革中，是光澤最明顯的一款，但容易凸顯摩擦痕跡。

FELIX RUB OFF

FELIX RUB OFF 是合成皮，為 vegan 友善。它的表面為啞光，外觀俐落、保養門檻低。

馬汀鞋清潔保養 4 步驟

一雙馬汀鞋動輒幾千元，唯有妥善清潔與保養才能延長使用壽命。以下分享四個簡易步驟：

第一步：清除髒污

先將鞋帶取下並單獨清洗，接著用擰乾的濕布輕擦鞋面，鞋底則用硬毛刷與牙刷清洗。需注意，不可以用任何刷子刷洗皮革表面，以免產生刮痕，建議使用軟布或海綿；也不可以浸泡或直接用水沖洗，沒有完全乾燥便容易使皮革受損。

第二步：塗皮革保養油

用乾淨的乾布取適量的皮革保養油，並勻塗抹於鞋面。剛塗完時會有較明顯的油亮感，待皮革吸收後便會回復自然光澤。

第三步：自然風乾

清潔後的鞋子與鞋帶置於陰涼通風處自然風乾即可。避免陽光直射，以免造成皮革乾裂或變質。

第四步：噴防水噴霧

最後噴上防水噴霧，能提升防潑水效果，並減少髒污附著，使後續清潔更輕鬆。

馬汀鞋穿搭的常見問題

馬汀鞋防水嗎？

馬丁鞋具備輕微的「防潑水」能力，可應付小雨，但無法完全防水，不適合直接當作雨鞋使用。如果遇到下雨天或有防水需求的狀況，建議改穿防水鞋或雨鞋。

馬汀鞋有穿搭風格的限制嗎？

沒有。馬汀鞋款式多元，從中性、復古、俐落到甜酷皆能搭配，選擇與個人風格相符的鞋型與皮革質感即可。

小故事：馬汀鞋的起源

1945 年，德國人 Klaus Maertens 先生因腳部骨折而在休養，他發現傳統的硬皮革鞋底不適合受傷時穿，於是發明了「氣墊鞋底」。兩年後，他與好友合夥並正式生產這雙搭載氣墊鞋底的鞋子，舒適的鞋底使它深受中年族群的喜愛，公司的營業額更在 10 年內蓬勃發展。1959 年，公司決定拓展國際市場，便在海外（德國以外）的雜誌為這雙鞋履刊登廣告，沒想到竟被英國老字號的製鞋家族——Griggs 公司相中，並買下獨家專利權。

Griggs 公司對原始版本做出調整，包含修改鞋跟與鞋面設計、加入標誌性的黃色縫線、雙色凹槽鞋底邊緣及獨特的鞋底圖案。1960 年 4 月 1 日，這款全新設計的八孔靴子被命名為「Airwair」，鞋口後側配有一個黑黃相間的拉環，並印有「With Bouncing Soles」，而這雙鞋便是 Dr. Martens 如今最知名的 1460 八孔靴。

然而，馬汀鞋在當時雖然銷量穩定，但主要作為工作鞋著用。後來，馬汀鞋後來受到光頭黨等次文化團體青睞，並逐漸在多個少數族群中流行，使其從功能性產品，變成身份認同的象徵。時至今日，馬汀鞋仍是「突破體制」的精神象徵，同時在流行時尚文化中佔有一席之地。

