2026馬汀鞋穿搭！10套造型靈感、挑選方式、清潔秘訣分享
馬汀鞋原本指的是由 Dr. Martens（馬汀大夫）推出的皮鞋，但隨著品牌知名度提升，設計被廣泛借鑑，「馬汀鞋」如今已成為部分鞋款的通稱。究竟人手一雙的馬汀鞋有什麼特色？本文將介紹馬汀鞋的特色、熱門款式、皮革類型與清潔方式，並分享 12 套馬丁鞋的穿搭範例，幫助你激發搭配靈感。
馬汀鞋的 4 大特色
馬汀鞋之所以受到歡迎，以下 4 大特色可說是最大推手。
1. 卓越的舒適性與耐用度
馬汀鞋最初是為了改善硬鞋底而誕生的皮鞋，搭載柔軟的氣墊鞋墊，舒適度自然不在話下，散步、逛街都沒問題，甚至有些人連上班都會穿。不僅如此，馬汀鞋的皮革耐磨、耐髒，還有些微防潑水功能，穿著時不用擔心會弄壞而小心翼翼。
2. 經典且不分性別的設計
馬汀鞋的黃黑拉環、凹槽邊緣與黃色縫線已然成為品牌的標誌性象徵，極具辨識度卻又不會過於繁雜的設計，深受消費者的喜愛。而中性、簡潔的外型，使它得以符合各種群體的審美，不分性別皆適合。
3. 適合多種風格
馬汀鞋的外型多為簡約素雅，通常不會有過於華麗的設計，使它能夠輕鬆地融入各式各樣的穿搭風格之中，無論是想營造街頭、淑女或溫柔氛圍都可以。
4.精神價值
20 世紀後半，馬汀鞋成為英國工人階級的身分象徵，之後也成為搖滾、龐克、哥德風及多種新型音樂流派的標誌性單品。如今，馬汀鞋對特定團體仍有一定影響力，代表著「態度」與「力量」。
5 種熱門的馬汀鞋系列
隨著 Dr. Martens 的皮鞋越來越受到市場喜愛，除了經典不敗的 1460 八孔靴，品牌還接連推出不同的鞋型並大受歡迎。以下介紹 5 種熱門系列：
1460 八孔靴
1460 八孔靴是 Dr. Martens 歷史最悠久、最經典的鞋款，為高筒靴款式。特色包含 8 個鞋帶孔、黑黃相間的後拉環、凹槽邊緣、黃色縫線與舒適的氣墊中底，並具備優異耐磨與防滑性能。
1461 牛津鞋
1461 是 Dr. Martens 推出的第二款鞋型，為低筒牛津鞋，適配性更高且百搭好穿。這款鞋同樣配有凹槽邊緣、黃色縫線與氣墊中底，但移除經典的後拉環，外型更俐落簡潔。
2976 切爾西靴
2976 系列於 1970 年代推出，外型與 1460 類似，同樣配有後拉環、凹槽邊緣、黃色縫線與氣墊中底，但以側邊彈力帶取代鞋帶，使穿脫更加方便，是休閒與正裝皆能搭配的鞋款。
瑪莉珍鞋
Dr. Martens 的瑪莉珍鞋共有 7 款，除了經典鞋款，其他還有選用馬蹄扣的雙鞋帶 8065 系列、厚底的 POLLEY BEX 及方頭的 Maybole 等，每一款有不同的設計巧思，但都是以瑪莉珍鞋為基礎並進行改造，具有良好的舒適度，使它擺脫早期「女鞋不實用」的既定印象。
MADE IN ENGLAND
此系列由英格蘭威靈堡的原廠工廠製作，是 Dr. Martens 職人工藝與製鞋精神的體現。全系列為手工製作，每雙皆保留獨特的「手作紋理」，並選用高品質 Quilon 皮革，具備耐磨與耐油脂特性。MADE IN ENGLAND 系列目前共有 4 種鞋型，包含 1460、1461、2976 與樂福鞋。
馬汀鞋穿搭範例 1：牛仔褲
雖然馬汀鞋是皮鞋，看似只適合搭配正裝，但憑藉著簡潔的設計與版型，與牛仔褲搭配時不僅不會有違和感，反而呈現自然的協調感。這種搭配方式也適用於休閒正裝，透過馬丁鞋的正式氛圍去淡化牛仔褲的隨性態度，讓整體風格取得良好的平衡。
馬汀鞋穿搭範例 2：西裝褲
西裝褲的俐落線條與馬汀鞋的細膩皮革堪稱絕配，使整體造型具有成熟穩重的氣質。上半身可依照場合選擇素 T、襯衫或毛衣，符合不同風格的需求。如果是想讓比例看起來更好，建議選擇九分褲或微微蓋住鞋舌的褲型，或選擇厚底款的馬汀鞋，讓鞋身適度露出，同時能讓造型層次更明顯。
馬汀鞋穿搭範例 3：大衣
秋冬是穿大衣的絕佳時機，大衣寬鬆且富有垂墜感的版型，透過馬汀鞋能讓造型更加收斂、有秩序。鞋款式可依照整體穿搭做挑選，1461、樂福鞋、穆勒鞋或瑪莉珍鞋可搭配長襪平衡比例；想營造更強烈的氣場，也可選擇經典的 1460 長靴。
馬汀鞋穿搭範例 4：連身短裙
連身短裙本身帶有俏皮活潑的氛圍，屬於少女感較強的單品。想要呈現甜美風格，選擇低筒馬汀鞋搭配長襪是最保險的組合；喜歡中性風格，可以搭配 1460 八孔靴，為甜美氣質注入街頭酷感。穿長靴時，可以搭配比鞋筒長的襪子，並露出一小截，增加造型層次感。
馬汀鞋穿搭範例 5：蛋糕裙
隨著 Balletcore 風格盛行，柔美的蛋糕裙也成為熱門單品。蛋糕裙不僅適搭配芭蕾舞鞋，也可以選擇 Dr. Martens 的瑪莉珍鞋，內搭印花或蕾絲襪子，讓造型更加精緻與完整。如果想呈現內斂的叛逆感，雙鞋帶的 8065 系列在小細節上展現獨特個性，非常適合。
馬汀鞋穿搭範例 6：緊身皮褲
緊身皮褲的存在感強烈，能夠凸顯腿部線條，適合搭配高筒馬汀鞋，打造帥氣又有份量感的街頭造型。依照上寬下窄的穿搭原則，上半身可選擇寬鬆的 T 恤、毛衣、皮衣或大衣，不僅可以再次強化腿部線條，還能平衡穿搭比例並增加立體度。
馬汀鞋穿搭範例 7：碎花洋裝
碎花洋裝浪漫典雅，與馬汀鞋的硬派風格形成鮮明對比，搭配在一起能夠調和彼此的優勢，又能展現衝突美感。鞋款選擇上，高筒的個性強烈，適合想要混搭感強烈的人；低筒則給人比較溫順、甜美的感覺，與碎花洋裝的氣質比較接近。無論哪一款都能為造型加分。
馬汀鞋穿搭範例 8：運動套裝
外出運動後，如果需要購物或與朋友小聚，但又不想另外帶衣服換裝時，可以用高筒馬汀鞋來搭配運動套裝，透過異材質的碰撞提升穿搭的精緻度，視覺上看起來精緻、不突兀。需要注意的是，如果要從事激烈運動，仍建議穿著運動鞋，以免受傷。
馬汀鞋穿搭範例 9：低腰裙
低腰裙自帶復古氛圍，無論長短都能凸顯腰部曲線，是復古風格中的經典單品。搭配高筒馬汀鞋能同時呈現性感與個性；選擇低筒則是看起來比較溫柔可人，還有助於減輕下身的視覺重量。
馬汀鞋穿搭範例 10：五分短褲
以單寧或工裝布料的五分短褲搭配馬汀鞋，能塑造率性的日常風格，很適合休閒旅遊；如果以西裝短褲搭配，則是可以穿出輕鬆又不失態度的造型。上衣可依照季節或場合調整，夏天搭配背心、平口或短袖 Ｔ 恤，冬天則可以穿毛衣、襯衫或帽 T。
選擇合適的馬汀鞋型，讓身形比例更好！
如果想透過馬汀鞋修飾比例與腿型，只需要注意「鞋筒長度」就不用擔心！
比例
由於高筒馬汀鞋會大幅減少腿部肌膚露出的範圍，對於矮個子或下半身比例較短的人而言，容易讓身形看起來更短，甚至因為視覺高度變矮，所以感覺變豐腴，但其實都是比例錯誤所惹得禍。改選擇低筒或中筒的款式，就能夠穿得好看又有修飾比例的效果。如果你沒有修飾身形的考量，可以毫不猶豫地選擇你喜歡的款式即可。
腿型
粗小腿：適合穿低筒或中筒馬汀鞋，藉由多一層皮革，讓腳踝與小腿的粗細變得更接近。
O 型腿：雙腳併攏時，腳踝可以靠近，但膝蓋之間有一段明顯的距離，導致腿型看起來像 O 字型。這種腿型適合穿低筒或中筒鞋，讓腳看起來變得比較直，也能讓視覺焦點只集中在腳踝。
X 型腿：雙腳併攏時，膝蓋可以靠近，但腳踝與大腿之間有一段明顯的距離，遠看像 Ｘ 字型。適合穿高筒鞋的鞋筒，修飾小腿的傾斜的角度，讓腿看起來更筆直。
XO 型腿：雙腳併攏時，膝蓋與大腿可以靠近，但腳踝之間有距離。適合穿中筒或高筒鞋來修飾小腿線條。
馬汀鞋的 7 種皮革類型
Dr. Martens 以卓越的皮革品質聞名，加上許多人將皮革種類視作挑選皮鞋的條件之一，因此以下將為大家介紹品牌引以為傲的 7 種皮革，幫助你找到適合的品項。
光滑皮革
將優質的全粒面皮革經打磨與拋光後，即可獲得表面光滑的皮革，並有內斂的光澤與親膚的觸感。這款皮革以耐磨、堅韌及硬挺著稱，隨著使用時間拉長會逐漸變得柔軟。
維珍尼亞皮革
維珍尼亞皮革以柔軟的質地著稱，新鞋不用經歷將皮革穿軟的過程，一穿就合腳，舒適度更高。它的表面有自然的皮革紋理，觸感滑嫩，但相對容易產生折痕。
瘋馬皮革
瘋馬皮革更常見的說法是「馬鞍皮」，是一種經過處理的牛皮，具有優異的耐磨與防潑水能力，表面光滑、硬挺並帶有霧面光澤，正常使用下會有自然的顏色變化，這也是最值得玩味的一部分。
NAPPA 皮革
NAPPA 皮革通常是使用珍貴的頭層牛皮加工製成，質地非常柔軟、親膚與透氣，同時具備耐用性，是一款常用於高級服飾、家具或配件的材料。
QUILON 皮革
QUILON 皮革為 Dr. Martens 的經典標誌性皮革，通常將皮面染成黑或紅，並帶有細緻的「hair-cell」紋理，外觀低調卻富層次感。
漆皮
漆皮是在皮革表面塗上 PU 塗層，使表面更加堅固耐用。漆皮在所有皮革中，是光澤最明顯的一款，但容易凸顯摩擦痕跡。
FELIX RUB OFF
FELIX RUB OFF 是合成皮，為 vegan 友善。它的表面為啞光，外觀俐落、保養門檻低。
馬汀鞋清潔保養 4 步驟
一雙馬汀鞋動輒幾千元，唯有妥善清潔與保養才能延長使用壽命。以下分享四個簡易步驟：
第一步：清除髒污
先將鞋帶取下並單獨清洗，接著用擰乾的濕布輕擦鞋面，鞋底則用硬毛刷與牙刷清洗。需注意，不可以用任何刷子刷洗皮革表面，以免產生刮痕，建議使用軟布或海綿；也不可以浸泡或直接用水沖洗，沒有完全乾燥便容易使皮革受損。
第二步：塗皮革保養油
用乾淨的乾布取適量的皮革保養油，並勻塗抹於鞋面。剛塗完時會有較明顯的油亮感，待皮革吸收後便會回復自然光澤。
第三步：自然風乾
清潔後的鞋子與鞋帶置於陰涼通風處自然風乾即可。避免陽光直射，以免造成皮革乾裂或變質。
第四步：噴防水噴霧
最後噴上防水噴霧，能提升防潑水效果，並減少髒污附著，使後續清潔更輕鬆。
馬汀鞋穿搭的常見問題
馬汀鞋防水嗎？
馬丁鞋具備輕微的「防潑水」能力，可應付小雨，但無法完全防水，不適合直接當作雨鞋使用。如果遇到下雨天或有防水需求的狀況，建議改穿防水鞋或雨鞋。
馬汀鞋有穿搭風格的限制嗎？
沒有。馬汀鞋款式多元，從中性、復古、俐落到甜酷皆能搭配，選擇與個人風格相符的鞋型與皮革質感即可。
小故事：馬汀鞋的起源
1945 年，德國人 Klaus Maertens 先生因腳部骨折而在休養，他發現傳統的硬皮革鞋底不適合受傷時穿，於是發明了「氣墊鞋底」。兩年後，他與好友合夥並正式生產這雙搭載氣墊鞋底的鞋子，舒適的鞋底使它深受中年族群的喜愛，公司的營業額更在 10 年內蓬勃發展。1959 年，公司決定拓展國際市場，便在海外（德國以外）的雜誌為這雙鞋履刊登廣告，沒想到竟被英國老字號的製鞋家族——Griggs 公司相中，並買下獨家專利權。
Griggs 公司對原始版本做出調整，包含修改鞋跟與鞋面設計、加入標誌性的黃色縫線、雙色凹槽鞋底邊緣及獨特的鞋底圖案。1960 年 4 月 1 日，這款全新設計的八孔靴子被命名為「Airwair」，鞋口後側配有一個黑黃相間的拉環，並印有「With Bouncing Soles」，而這雙鞋便是 Dr. Martens 如今最知名的 1460 八孔靴。
然而，馬汀鞋在當時雖然銷量穩定，但主要作為工作鞋著用。後來，馬汀鞋後來受到光頭黨等次文化團體青睞，並逐漸在多個少數族群中流行，使其從功能性產品，變成身份認同的象徵。時至今日，馬汀鞋仍是「突破體制」的精神象徵，同時在流行時尚文化中佔有一席之地。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 高允貞根本是新一代人間香奈兒！盤點她的6款Chanel手袋
其他人也在看
少女感的秘密不是裝嫩！全智賢、金泰希、宋慧喬的逆齡狀態解析
全智賢的臉部線條始終俐落，下顎線清楚，整體輪廓乾淨有精神；金泰希五官溫柔，但臉部線條與膚況始終平衡，不顯疲態；慧喬則以細緻膚質與自然表情著稱，越簡單越耐看。她們給人的少女感，並非來自沒有紋路，而是輪廓線條清楚、膚質乾淨、妝容與表情不刻意，整體狀態始終在線...styletc ・ 6 小時前 ・ 發表留言
抗老圈又升級了！DARPHIN、蘭蔻、迪奧、海洋拉娜話題新品齊發，直接攻頂「抗老保養天花板」！
DARPHIN深海翡翠蘊活緊塑系列從成分如何被「真正送到需要的位置」開始重寫抗老邏輯！系列導入與麻省理工學院藥物傳輸研究領域合作的超導傳輸科技，透過多階段活性封包、精準滲透與穩定釋放設計，讓配方不再停留於表層吸收，而是依照肌膚內部狀態進行分佈與作用；再搭配品牌專...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
高訂秀前的「少女蔡」！蔡依林巴黎私服照連發，毛茸茸耳罩＋牛仔褲，狀態好到不科學
高訂秀前的法式日常，私服狀態成焦點從白天街頭漫步、夜晚街拍到精品店內巡禮，蔡依林多套私服造型圍繞在簡單卻不隨便的穿搭邏輯。條紋長袖上衣搭配牛仔褲的經典組合，在不同場景中反覆出現，卻絲毫不顯單調，反而展現出高度實穿又耐看的日常時尚感，也讓不少網友直呼「每一...styletc ・ 13 小時前 ・ 發表留言
新北迎春活動陸續展開 深澳、碧潭景區添年節氣氛
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】隨著農曆春節腳步逐漸接近，為迎接充滿活力與希望的丙午馬年，新北市政府觀光互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
香菜宇宙全面擴張！7-ELEVEEN一口氣推20+香菜美食，從零食一路到捲餅、雞肉堡！
7-ELEVEN從2月4日起，全台門市首度開賣兩款話題新品：「香菜風味辣醬雞肉堡」與「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」，直接把香菜從配料位，拉到C位主角。這波香菜企劃不只是出幾款零食這麼簡單，而是直接擴大選品規模。新登場的「多力多滋迷你脆香菜口味洋芋片」、「星太郎點心條餅－香...styletc ・ 14 小時前 ・ 發表留言
過年買零食注意！老闆坦承「１軟糖」超難吃別買，一票人點頭：童年惡夢
2026過年腳步逼近，許多民眾已開始採購年貨，準備迎接新年到來。特別是傳統年節零食，從古早味軟糖到各式造型巧克力，這些懷舊點心承載著濃濃的年味記憶。然而，近日有民眾在網路購物時，意外發現一家販賣古早味食尚玩家 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
商務旅人的風格延伸！質感行李箱推薦：RIMOWA、TUMI、BRIEFING…品味飆滿分
質感行李箱推薦：RIMOWA柔霧藍Original Twist行李箱喜歡低調質感的你，不能錯過這咖RIMOWA Powder Blue柔霧藍 Original Twist，新色調靈感來自清晨天空與冬日風景，介於藍與霧之間的色感，不張揚卻非常有存在感。柔霧藍首度出現在Original Twist系列上，冷冽的鋁鎂合金外殼，...styletc ・ 2 天前 ・ 發表留言
台灣鮮乳買氣旺 民間餐飲連鎖業者自推使用國產乳標識
過去冬天時節，購買家庭號鮮乳通常會附贈2瓶紙盒裝鮮乳，不少眼尖的民眾發現，今年冬季買家庭號鮮乳，不再有盒裝贈品，農業部畜牧司今（29日）表示，這是受益於推廣國產鮮乳，還有國產乳加工製作為料理等，買氣暢旺，今年更和台灣連鎖加盟促進協會合作推使用國產乳標識。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
2026韓妞都在畫「雙層巧克力唇」！像咬過杜拜巧克力的微暈染唇妝正紅
從杜拜巧克力紅到社群洗版，韓國最近真的很迷「巧克力」而這股熱潮，現在也正式蔓延到美妝圈！近期是不是開始頻繁看到深棕色、巧克力色調的唇妝出現在韓星妝容裡？這正是 2026 年初正在發酵的新唇妝趨勢——雙層厚巧唇。【Thmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
走進紫蝶幽谷！桃花源關懷協會參訪茂林體驗標放見證生態之美
【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】茂林國家風景區管理處茂林環境教育中心今(28)日舉辦推廣生態保育公益課程互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
UBA「東泰字母哥」涉助詐團洗錢！檢方建請法官酌減刑
台灣與奈及利亞混血籃球員歐士綸，曾就讀東泰高中並參加HBL，被稱為「東泰字母哥」。他因想賺取虛擬貨幣入職金，將個人虛擬帳號及銀行資料提供給網路上自稱「AMIS人資專員」的陌生人。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
從168坪獨棟別墅到19坪精品小宅，以生活情境定義真正的豪宅價值
在談論豪宅之前，必須先談「情境」。豪宅從來不是坪數的代名詞，而是一種被精準設定過的生活狀態。它關乎居住者如何進門、如何轉身、如何在光影與尺度之間安放自己。真正成熟的豪宅規劃，不是複製範本，而是回到屋型本質與屋主需求，替生活寫下一套專屬腳本。當建築條件不同，空間語言便各自展開，獨棟別墅、雙拼住宅，甚至是尺度克制卻定位明確的精品小宅，都能在豪宅的語境中，展現截然不同的風貌與價值。設計家 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
明星老公私下都用這些！劉以豪、胡宇威、林柏宏「愛用同款」一次整理！
劉以豪私下對香氛的選擇，其實跟他給人的感覺很像—不張揚，但會默默留下印象。這次他特別分享自己喜歡的是迪奧香氛世家最新推出的「皮革木語香氛」，也是DIOR首次以「皮革」作為主角的創作！不同於大家對皮革香容易聯想到的厚重感，這款反而走一個很貼膚、很乾淨的路線，把白...styletc ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Hogan長腿神器推出全新復古田徑鞋！2026春夏焦點新品搶先看：小白鞋也有新選擇
義大利品牌Hogan以休閒、百搭的厚底鞋聞名，是許多女孩們鞋櫃中必備的作弊神器，誰穿誰腿長！而近年來，Hogan持續嘗試突破既有印象，風格逐漸年輕化，並往更休閒、多元的方向發展，增加不同鞋款之間的差異性，變化出更多樣性的選擇。Hogan 2marie claire 美麗佳人 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
KISCO Taipei 變「高級台味小吃部」？聯手米其林推薦餐廳打造菜色，必點推薦「椒香催淚蛋、醬冬瓜滷肉飯」搭配系列茶調酒
位在信義區的「KISCO Taipei」，主打八零年代美式復古DISCO風格，是城市中辨識度極高的獨特空間。大家對它的印象，來自下班後的聚會、朋友相約小酌，或週末延續夜生活的去處。這樣的定位，也讓「吃飯」在整體體驗中相對退居次要角色，且多半marie claire 美麗佳人 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
高CP值住宿首選！SLV旅館集團逆勢操作凍漲
SLV旅館集團新裝潢雙人房 $999，含早餐住宿，住越多省越大！千元有找新年限時限量，兼顧寬敞住宿場域、親子友善與寵物友善的休息與住宿環境，新北中和SLV旅館集團受旅客喜愛。全新裝潢、典雅舒適時尚簡潔的空間，滿足新世代對於極簡美學和低調輕奢華的隱密需求。欣傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
姆明一族台中首波收藏地圖 姆明小提燈市民廣場週六搶先送
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】農曆生肖馬年即將到來，2026中台灣燈會與Rights and Brand互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Apink 尹普美5月大婚！揭祕「5公斤閃電瘦身」方法：減脂紫菜卷、告別外送與零食，這份清單請原地鎖死！
尹普美減肥方法：拒絕外送與堅持不吃零食想要達成普美式的減肥成效，第一步必須從生活形態的徹底重塑開始。普美強調減肥期間絕對要「拒絕日夜顛倒」，並嚴格禁止點外送、吃零食與長時間沉溺於手機。她主張回歸規律作息，每天早上七點準時起床，並堅持至少一週不碰任何零食，...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
年終獎金聰明運用！上班族「333法則」三招強化財務健康
農曆春節將至，不少上班族年終獎金陸續入袋，除了犒賞自己過去一年的辛勞，如何善用這筆資金，發揮最大效益才是關鍵。國泰金控傳授上班族「年終獎金放大術」，旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信針對不同族群，提供了包含保障規劃、資產配置以及投資建議等，幫助民眾放大年終獎金，把握累積財富的好時機，提升風險保障與財務健康。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
紐約頂層公寓般高雅精緻 城市景觀宅│現代古典風
設計師在正式著手操刀前，與屋主密集的交流、溝通，知曉其性格及家庭成員間的關係，進而賦予適切風格、貼合生活習慣，往往成為滿足對於理想家居之嚮往的成功關鍵。像是本案女主人擅長手作，對藝術、美學具有獨到見解，喜好非刻意卻又恰如其分的內斂、低奢與精緻質感，亦考驗設計者面對整體格局宏觀且細膩的洞察思維。幸福空間 ・ 13 小時前 ・ 發表留言