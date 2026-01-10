2026高富馬熱鬧登場！毒防局推「運動紓壓」 趣味闖關吸引親子同樂

高雄市毒品防制局「運動紓壓、遠離毒品」理念反毒宣導。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

「二０二六高雄富邦馬拉松」十日在高雄國家體育場熱鬧開跑，吸引眾多跑者及市民踴躍參與，高雄市政府毒品防制局把握大型體育賽事人潮，結合「運動紓壓、遠離毒品」理念進行反毒宣導，呼籲市民建立健康生活型態，從日常中強化拒絕毒品的能力。

毒品防制局局長陳盈秀表示，規律運動不僅能增進心肺功能，更是現代人紓解壓力、調適情緒的重要方式，透過運動，大腦會自然分泌「腦內啡」等正向神經傳導物質，有助於降低焦慮感、穩定情緒，並提升面對壓力與挫折的心理韌性。

陳盈秀指出，對於長期承受生活、工作或學業壓力的民眾而言，若能將運動融入日常生活，建立規律作息與健康生活型態，有助於維持身心平衡，是預防藥物濫用、遠離毒品誘惑的重要關鍵。

為深化反毒宣導成效，毒防局於活動現場規劃多項趣味互動闖關活動，將毒品防制觀念、藥癮輔導資源及相關求助管道等重要資訊，系統性融入宣導服務中，活動吸引眾多跑者及親子家庭踴躍參與，讓民眾在參與運動、享受活動氛圍的同時，也能以輕鬆易懂的方式學習正確防毒知識。