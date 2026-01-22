2026高市犬貓絕育雙軌開跑 市民補助即日開始 首場2/8前進阿蓮

115年度「高雄市市民犬貓絕育補助」即日起受理申請；為照顧動物醫療資源較缺乏地區，年度首場「犬貓絕育三合一巡迴活動」將在二月八日於阿蓮區老人活動中心開跑。名額有限，請毛孩爸媽把握機會。（記者呂佩琍攝）

115年度「高雄市市民犬貓絕育補助」即日起受理申請；為照顧動物醫療資源較缺乏地區，年度首場「犬貓絕育三合一巡迴活動」將在二月八日於阿蓮區老人活動中心開跑。名額有限，請毛孩爸媽把握機會。

動保處統計，去年度合計補助八千四百一十二隻犬貓辦理絕育手術，補助對象涵蓋高市市民、動物保護團體、愛心個體戶及辦理偏遠地區犬貓絕育巡迴活動。其中，「市民犬貓絕育補助」項目佔三千一百九十七隻家犬貓，為歷年來此項目中最高隻數；偏遠地區「犬貓絕育三合一巡迴活動」去年合計辦理三十四場、一千六百九十四隻犬貓完成絕育手術，成果豐碩。

農業局長姚志旺表示，近年來動物保護意識抬頭，寵物管理、動物保護相關法規的推動及宣導，由數據變化可見，飼主對於犬貓絕育的認同感提升。但仍要再次提醒，家中犬貓若沒有絕育容易引發行為偏差、意外懷孕或生殖系統疾病等問題，嚴重可能致命，為了毛孩的健康最好都要結紮；現行動物保護法也明文規定，犬貓飼主應為寵物絕育，未替寵物絕育且未申報免絕育，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，查證屬實可處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，經限期改善仍未改善者得按次處罰。

115年度「高雄市市民犬貓絕育補助」限設籍高雄市且年滿十八歲市民申請，每人申請上限二隻，於活動期間內攜帶犬貓至本市獸醫診療機構辦理絕育手術並符合申請須知規定事項，即可向動保處提出申請，名額有限，請儘速辦理以免向隅。偏遠地區「犬貓絕育三合一巡迴活動」首場將於二月八日在阿蓮區老人活動中心舉行，後續場次規劃中，相關申請書及各類活動詳情，歡迎上高雄市動物保護處官網(https://livestock.kcg.gov.tw/)下載或查詢。