2026高市長選情 綠陷三腳督危機

2026高雄市長選戰提前開打，綠營4強邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺展開初選廝殺！繼林岱樺在岡山舉辦大型造勢晚會後，邱議瑩4日發表生活政策，宣布15日將在「本命區」旗山辦首場造勢活動，鞏固基本盤；賴瑞隆則深入客庄大談客家政見，搶攻客家票；許智傑持續勤走基層。各選將動作頻頻，綠營支持者憂心一旦有人脫黨參選，國民黨恐漁翁得利。

陷助理費風波的林岱樺複製韓流「三山造勢」模式，上周從岡山出發，將再進軍旗山、鳳山，且首戰便展現氣勢，被外界譽為近幾年辦得最好的造勢活動。自稱「孤鳥」的她盼喚醒人民、爭取支持，昨宣布第2場造勢22日於旗山登場。

廣告 廣告

同黨選將邱議瑩也不落人後，昨舉行生活政策發表會，將爭取申辦2038年亞洲運動會，並宣布15日在旗山美濃辦首場造勢；賴瑞隆昨深入客庄並提出「客家青年、客家經濟、客家傳承」3大核心政策，展開客家票源爭奪戰。許智傑自詡是「最大公約數」，昨稱多項民調顯示排名第2，再拚一下就能勝出。

外界憂心，隨初選日趨白熱化恐易擦槍走火，而強調若初選落敗不會脫黨參選的林岱樺，一句「若在公平機制下願賭服輸」被多重解讀，外界評估綠營若在初選後無法整合，導致選戰形成「三腳督」，恐是延續綠色執政的致命硬傷。

2018年高市長選戰，國民黨由韓國瑜以89萬2545票擊敗民進黨陳其邁的74萬3820票，20多年的綠地變藍天；罷韓後，陳其邁補選勝出，2022年陳其邁挑戰連任，以逾76萬票大勝柯志恩的近53萬票。

由於柯志恩臨危受命，仍繳出不錯成績單，因此藍營早將2026人選定於一尊，讓綠營基層焦慮「輸在起跑點」，4名選將去年起陸續宣示參選後，從大高雄街頭鋪天蓋地的競選看板就能看出內戰激烈程度，明年1月中旬將透過電話全民調「定生死」。

被寄予「二度光復高雄」厚望的柯志恩，2022年失利後，遵守承諾深耕高雄，近期猛打弊案，從大樹和山光電、美濃大峽谷到馬頭山廢棄物案，頗有2018韓國瑜「打出5000個天坑」的既視感。高市府動用40多個粉專「全府打一人」反擊，讓人見識到「這柯不一樣」，難怪距選戰還有1年多，民進黨已傾全力防堵。