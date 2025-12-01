2026高市長選戰白熱化！藍綠對決最新民調：僅賴瑞隆微幅領先柯志恩
2026高雄市長選戰白熱化，TVBS最新民調顯示僅民進黨賴瑞隆以42%小幅領先柯志恩的40%，兩人差距2個百分點，其餘3人都落後柯，對此，賴瑞隆感謝支持並將提出更多願景；林岱樺提醒勿貶低對手民調；邱議瑩說受基層力挺，許智傑稱坐二望一；國民黨柯志恩則表示結果與其觀察相符，將依據細項調整策略。
TVBS民調中心今日公布2026年高雄市長選舉最新對比結果，其中賴瑞隆以42%對上柯志恩的40%，小幅領先2個百分點，兩人仍呈現勢均力敵。相較9月，賴微升1個百分點、柯則微跌1個百分点，未決定者仍達19%。
民調顯示，若由民進黨立委賴瑞隆出戰，支持度為42%，小幅領先柯志恩的40%，較9月調查分別微幅上升與下降1個百分點，19%民眾尚未表態，兩人差距依舊相當接近。年齡層方面，賴在20至29歲支持度最高達56%，30至49歲也超過四成；50歲以上則由柯志恩取得領先。
地區分布上，鼓山、三民地區支持賴瑞隆的比例跳升至50%，大幅領先柯志恩31個百分點；苓雅、前鎮也以50%支持度使賴佔上風。相反地，在鳳山大寮、岡山美濃與左營楠梓，柯志恩均取得領先。其中岡山美濃的支持度出現明顯翻轉，柯提高至42%，賴則跌至38%，分析可能與當地砂石盜採、廢棄物亂倒等爭議相關。
其他對比組合部分，若由許智傑出戰，柯志恩以42%比35%領先7個百分點；邱議瑩對上柯志恩則為35%比43%，差距維持8個百分點；林岱樺則在本次民調中未呈現領先情況。
面對民調話題，賴瑞隆表示，感謝高雄市民的鼓勵，團隊會持續提出更多願景與具體政策，並深入基層溝通。他說，民調作為參考，但最重要的是持續努力。
林岱樺則提醒，台灣在國防、外交、關稅等重大議題面臨挑戰，民進黨在選戰中更需謹慎；她強調，不應刻意貶低競爭對手民調，否則是戰略上的致命錯誤，最終受傷的仍會是民進黨。
許智傑則指出，TVBS民調具知名度但存在「機構效應」，仍會納入參考。他提到自己「坐二望一」，並呼籲支持者持續努力、戰戰兢兢，相信最後能取得勝利。
邱議瑩則表示，基層反應熱烈，近期造勢大會更吸引超過五萬名鄉親到場，顯示強大的支持力量。她認為，民調可能會波動，但她會堅持奮戰到最後一天，爭取更多民眾認同。
對於此次民調，柯志恩表示尊重所有民調，認為這份結果與其團隊觀察的趨勢接近，且具備長期追蹤的參考價值。她提到，會針對民調細項強化不足之處、持續向民眾說明，希望爭取更多市民支持。
