2026高鐵寒假營隊來了 12/4起手刀報名

▲營隊學員參訪高鐵維修基地，聽取車下設備課程介紹。（圖／高鐵提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣高鐵2026寒假營隊即將於12/4起至12/11開放網路報名，高鐵表示，活動將透過實際走訪高鐵的工作場域，探索發展歷史、營運服務及維修作業等，讓學員深度感受高速鐵道多元豐富的面向，喜愛高速鐵路、探索鐵道文化的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級的青年學子們記得名額有限，歡迎踴躍報名。

高鐵說明，「台灣高鐵2026寒假營隊」依年齡層分為四組：大專組、高中職組、國中組與國小組（五、六年級），共規劃四梯次，活動採網路報名方式，高鐵公司將於12/12以電腦抽籤方式決定錄取名單，每梯次正取30名，備取10名，錄取結果將於12/15於活動報名網頁公告錄取名單。

廣告 廣告

高鐵指出，寒假營隊的高中職組、國中組、國小組均為一日行程，大專組則將比照暑假營隊規劃兩天一夜，除帶領學員進入高鐵維修重地─燕巢總機廠，觀摩車輛檢修作業，也將安排參訪「花魁車地景公園」，了解世界第一代高速鐵路列車「0系」花魁車的歷史意義。

台灣高鐵公司持續推動鐵道文化向下扎根，「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，至2025暑假營隊為止，累計參與人數已逾5,700人。營隊依照學員年齡層安排不同行程，課程豐富充實，兼具知性深度與實地觀察體驗，學員可參訪平時管制區域內的高鐵運務大樓及維修基地，近距離觀察高鐵的作業細節，在高鐵人員專業的解說獲得更多知識。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2026臺鐵桌月曆明起販售 售價、通路一次看

77%台人用AI規劃旅行 3大理由不再選夯觀光景點

放手恐噴3.6萬！輔助駕駛≠自動駕駛 高公局揭6情況恐失效