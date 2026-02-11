2026高階領袖座談會 桃園上百企業參與：共論AI時代企業升級轉型戰略
生活中心／綜合報導
2026 供應鏈重組與缺工浪潮，讓 AI 從科技議題轉向企業「生存戰」。桃園市工策會攜手桃園市智慧產業學院於日前舉辦「AI 時代企業生存戰略」座談會，吸引百位領袖參與。會中直擊企業主最焦慮的「投資變現」與「策略落地」課題，引發熱烈迴響。
AI 代理人元年：先求價值，再求科技
人工智能公司董事長張榮貴於會中直言，2026 年正式進入「AI 代理人元年」，AI 不只是工具，而是企業的「分身」，關鍵不在用得多厲害，而在會不會管理、能不能真正服務人。他提醒企業轉型要「先內求、再外求」，先找到自己的服務與價值，再用科技來實現；領導者更要成為最好的「引水人」，也要注意「 AI變現」，把資源與科技引導到正確的目標。
破解轉型迷思：預測只是過程，決策才是目的
臺大管理學院李家岩副院長破解「轉型七大迷思」，強調轉型核心在於「換做法與換思維」，並直言：「預測只是過程，決策才是目的」，若 AI 預測無法轉化為行動，僅是無價值的「數據噪音」。他特別提醒領導者須具備「數位同理心」，將 AI 定位為助人生產力工具而非威脅，由上而下化解員工焦慮，轉型才能落地。
拒絕缺工危機！蔡明宏籲企業「數位脫殼」：讓 AI 成為高價值轉型助手
桃園市工業會企經會蔡明宏會長分享，領袖須秉持「先學先用」的態度，將 AI 定位為補足人力缺口的「數位助手」。他建議中小企業透過小規模嘗試，在缺工危機中完成「數位脫殼」，讓寶貴人力回流至高價值營運環節。
桃園產官學聯手，助企業數位轉型
智慧產業學院吳天勝院長表示，學院聚焦於「產業輔導」與「人才培育」雙軌服務。目前已累計協助企業成立 96 件升級轉型計畫，並對接產學研及政府資源；人才培育參訓人次突破 32,500 人，展現企業對智慧升級的渴望。他強調今年重點進一步協助企業從點擴至線、面的「AI應用落地」，企業不一定要感嘆很難對外招募「AI +人才」，更有效益的是「員工+ AI」思維，善用最熟悉現場、最專業、最了解流程的員工，透過「+AI」放大戰力，協助企業提昇競爭力，確保勝出永續。
工策會執行長王智弘總結，桃園年產值超過 4 兆元，身為產業重鎮，工策會將持續深化與智慧產業學院的合作，針對 AI 應用、智慧管理及製造三大核心領域，協助在地企業在變動環境中穩健轉型，提升競爭力。
桃市府將持續整合資源，推動企業所需課程與服務，並結合各廠協會、工業會、商業會等產業需求，以數位轉型與智慧應用為主軸，深化「AI應用」、「智慧管理」及「智慧製造」三大領域，對接產業應用及人才需求。相關專班資訊，請參閱智慧產業學院(TIIAI)官方粉專（https://www.facebook.com/TIIAIFB）。
