2026高雄九合一選舉倒數1年 尹立酸看板「這柯跟這顆沒兩樣」

九合一倒數一年，國民黨高雄市長參選人柯志恩「這柯不一樣」看板惹議，前罷韓行動發起人、左楠市議員參選人尹立，與無黨籍市議員張博洋加掛韓國瑜「光頭」剪影看板，批柯本質與韓無異，呼籲市民看清國民黨。（林雅惠攝）

九合一選舉倒數一年，國民黨高雄市長參選人柯志恩以「這柯不一樣」看板為主軸，引發昔日罷韓團體成員反彈，曾主導罷韓行動、宣布角逐左楠市議員的尹立，與無黨籍市議員張博洋今（3）日在其看板旁加掛神似韓國瑜「光頭」剪影的看板，質疑柯志恩與韓國瑜無異，呼籲市民看清國民黨。

尹立表示，高雄過去因韓國瑜以「發大財」「愛情摩天輪」「南海挖石油」等誇大話術誤導民眾，城市因此偏離軌道，花費多年才逐步恢復正常，他批評柯志恩近期言行「逐漸靠向國民黨極端派」，無論是財劃法對高雄不公時保持沉默，或與鄭麗文等人頻頻唱和，都讓人看到「熟悉的影子」。

他也指出，柯志恩近來搭輕軌「旅遊拍照」的姿態，與當年國民黨民代強力杯葛輕軌建設的情景形成強烈對比，他認為，高雄市長應具備城市願景，而不是「只會看風景」，尹立強調：「我們掛這塊看板，就是要提醒市民，「這柯」其實跟曾傷害高雄的「那顆光頭」沒什麼兩樣。」

張博洋則批評，當年韓國瑜執政停擺輕軌建設，如今柯志恩卻搭輕軌打卡裝親民，國民黨在中央推動「劣質版」財劃法加大南北落差，但柯志恩卻在地方宣稱自己爭取更多經費，卻不提黨版法案對高雄不公，「中央下毒手、地方卻握手，就是赤裸裸的詐騙。」

張博洋也提到，國民黨主席日前表示「柯志恩後面不只是鄭麗文，更是整個國民黨團隊」，他質疑，這個團隊正是當年大砍高雄預算、掩護韓國瑜落跑的力量，如今成為柯志恩的後盾，高雄人更應看清楚，「這柯真的跟這顆沒什麼不一樣」。

