2026高雄冬日遊樂園主題IP揭曉 超人力霸王降臨港都

高雄市 / 綜合報導

不少人期待的「高雄冬日遊樂園」，今(2026)年將從2月7日到3月1日在愛河灣及高雄港16到18日碼頭盛大登場，而這次以「超人降臨港都」為故事主軸，選擇邁入第60周年、串聯不同世代日本知名的「超人力霸王」為主題IP，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀以及碼頭樂園等互動展演，打造專屬高雄的冬日「超人慶典」。

吉伊卡灣現身港灣，2025年高雄冬日遊樂園，吸進大批遊客來朝聖，今年換誰要上場呢？高雄市長陳其邁說：「輪到我們上場了。」看到市長陳其邁這經典手勢，沒錯，2026年要降臨港都的就是這一尊正義的勇者「超人力霸王」，就是2026年高雄燈會主題，橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」。

廣告 廣告

今年邁入第60週年，這次就是以它守護城市的形象，向在基層默默付出的「城市超人」們致敬，高雄市長陳其邁說：「超人其實不必披披風，它也不用說會飛天鑽地，它只要說，當有困難挫折的時候能夠挺身而出，捍衛我們的家園，這個就是我們的超人。」

從2月7日到3月1日，在愛河灣及高雄港，16到18日碼頭盛大登場，結合港灣景觀，規劃主題裝置燈光秀，和碼頭樂園等互動展演，打造專屬高雄的冬日「超人慶典」，民眾說：「很好啊，帶來很多人潮啊，這樣子提升高雄的國際知名度，增加曝光的機會嘛，讓國外的人也可以看到高雄這個地方。」

市民們都很期待這次的冬日遊樂園，又將讓高雄討論度登榜，而陳其邁還透露，展出期間會有彩蛋，城市的各個角落都有驚喜，超人力霸王隨時都有可能出現在大家的眼前。

原始連結







更多華視新聞報導

2026高雄冬日遊樂園主題IP揭曉！ 「超人力霸王」降臨港都

高雄燈會主題IP！ 「超人力霸王」降臨愛河向無名超人致敬

黃色小鴨氣膜變「小鴨帆布包」 2/7於高雄冬日遊樂園完成指定任務就能免費拿！

