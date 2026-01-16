2026高雄冬日遊樂園主題IP搶先揭曉 超人力霸王降臨港都

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」今（十六）日由市長陳其邁公布主題IP，由今年邁入第六十周年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄，活動時間為二月七日至三月一日，在愛河灣及高雄港十六-十八號碼頭盛大登場。(見圖)

觀光局高閔琳局長說明，「超人力霸王」（Ultraman）由日本圓谷株式會社製作，是日本特殊攝影作品當中，最具代表性的英雄系列；一九六六年推出迄今，已成為跨世代的文化符號，更以展現「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。今年正值超人力霸王六十周年，同時為呼應超人力霸王守護者的精神並傳遞正向價值，這次「高雄冬日遊樂園」活動主視覺，特別以超人降臨高雄港都、凝聚正向能量之意象，並結合高雄港灣周邊景致，展現港灣魅力。歡迎民眾及海內外遊客參觀，共同感受高雄多元文化與港灣風貌。

廣告 廣告

陳其邁市長表示，今年冬日遊樂園以「超人降臨港都」為故事主軸，透過「超人力霸王」正義、守護城市的意象，向全台灣在城市鄉間各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意；並邀請全國民眾春節前後走進高雄港都，一同感受光與希望的節慶氛圍。

陳其邁指出，超人不一定需要披風，也不必飛天遁地，城市裡，每一天都有無數人用汗水撐起秩序與安全，有無私奉獻為災區清淤的鏟子超人、在醫院裡守護生命的醫護人員、烈焰中逆行的消防戰士、為國家拚搏、展現堅毅精神的運動選手，更有破曉時維護市容的清潔隊員等；正是這些「城市超人」的堅守與付出，支撐起台灣的鋼鐵意志，讓生活得以安穩運轉、讓城市持續向前。

陳其邁強調，「二○二六高雄冬日遊樂園」以「超人力霸王」降臨港都為策展主軸，期盼以大型城市節慶形式，讓更多人看見第一線工作者與民眾的努力，並用溫暖、歡樂與感謝回應這座城市的堅韌精神；活動期間，愛河灣主場域將以港灣景觀結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式呈現，打造屬於高雄冬日的「超人慶典」，讓民眾與旅客感受港都魅力，同時傳遞守護台灣的力量，就在你我身邊。

「Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」每年皆以高雄城市特色與國際級IP主題吸引國內外旅客，持續帶動港灣觀光熱度與城市品牌能見度，二○二六年以「超人降臨港都」為主軸，除展現高雄作為海港城市的文化景觀，也希望透過節慶活動凝聚社會正能量，讓更多人感受到高雄的溫暖、友善與活力。

高市府誠摯邀請全國民眾把握活動期間，安排高雄輕旅行，走訪愛河灣及周邊景點、品嘗在地美食、體驗港都冬日風景，與家人朋友共度美好時光。更多活動資訊請上高雄旅遊網(https://www.khh.travel/)官網、臉書及IG查詢。