2026高雄冬日遊樂園來了 超人力霸王主題IP、全家限量聯名商品、周邊景點、交通資訊一次看！

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」主題IP，由今年邁入第60周年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄，活動時間為2月7日至3月1日，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。活動期間帶著「超」人氣聯名杯身、「超」Q聯名杯塞及拍拍燈手環，走進高雄港都，一同感受光與希望的節慶氛圍，來趟專屬高雄冬日的「超人慶典」！

2026高雄冬日遊樂園

「2026高雄冬日遊樂園」以「超人力霸王」降臨港都為策展主軸，透過「超人力霸王」正義、守護城市的意象，向全台灣在城市鄉間各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意。活動期間，愛河灣主場域將以港灣景觀結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式呈現，打造屬於高雄冬日的「超人慶典」。

◆活動時間：2月7日～3月1日

◆活動地點：愛河灣及高雄港16-18號碼頭

◆更多資訊：高雄旅遊網官網、高雄旅遊網Facebook、高雄旅遊網Instagram

◆交通資訊：

◎愛河灣：

捷運：中央公園、市議會、鹽埕埔站，步行10～15分鐘可抵達

輕軌：駁二大義、真愛碼頭或旅運中心站

◎高雄港16-18號碼頭：

捷運：三多商圈站，轉市區公車黃1或黃1區間下車後即可抵達

輕軌：搭乘至旅運中心（步行5～10分鐘即可抵達）

超人力霸王IP降臨高雄（圖片來源：高雄市政府）

高雄燈會小提燈發放資訊

◆學童發放資訊：

對象：高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童

時間：開學週由學校統一發放

方式：每位學童領取1盞

◆民眾發放資訊：

時間：2/27～2/28 16:00開始

地點：高雄港18號碼頭

方式：現場排隊領取（每人限領2盞）

高雄燈會小提燈（圖片來源：高雄市政府）

全家便利商店限量聯名商品

◆專屬聯名杯身：2月4日起推出Let's Café、Let's Tea專屬聯名杯身，購買大杯 Let's Café 或 Let's Tea 即可隨機獲得聯名杯款。杯身設計共有2款風格，分別為「帥氣電影海報風格」、「超萌可愛Q版風格」。

◆限定款造型杯塞：2月11日登場的是必收藏的限定款造型杯塞，購買任2杯Let's Café 或 Let's Tea飲品，即可加價59元入手（共2款、隨機出貨），可作為杯塞，更附有掛繩設計，秒變隨身吊飾。

◆超人力霸王造型拍拍燈手環：2月27日～3月3日配合元宵節壓軸推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，只要於店舖購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得（共2款、隨機出貨）。

全家便利商店「超人力霸王」聯名商品（圖片來源：全家便利商店）

高雄周邊景點順遊

活動期間安排一趟高雄輕旅行，走訪愛河灣及周邊景點、品嘗在地美食、體驗港都冬日風景，與家人朋友共度美好時光。

📍駁二藝術特區

輕軌穿梭園區，輕鬆探索倉庫群與周邊景點。變形金剛、工人與漁婦，超大型公仔必拍！週末文創市集，聚集多元手作、設計品牌，好逛又好買，推薦順遊哈瑪星鐵道文化園區、棧貳庫，文創景點一次滿足。

◆交通資訊：高雄捷運鹽埕埔站下車、高雄輕軌駁二蓬萊站下車

📍棧貳庫

全台最大活化老倉庫，傍晚時刻漫步港邊，欣賞夕陽美景浪漫滿分，情侶約會放閃的好去處，就在浪漫白色旋轉木馬。

◆交通資訊：捷運西子灣站2號出口，走路5分鐘即可抵達。或搭輕軌至駁二蓬萊站、哈瑪星站，走路3分鐘即可抵達。

📍愛河

坐貢多拉船遊覽愛河，彷彿來到水都威尼斯，是拍攝高雄夜景的好地方，沿河兩岸的河濱公園綠樹成蔭，假日餐車市集、眾多藝文活動、街頭藝人在此，更是全家出遊好去處。

◆交通資訊：高雄捷運至前金站下車

📍高雄流行音樂中心

由西班牙建築師Manuel Monteserin及其團隊與台灣團隊合作設計，設計團隊結合海洋元素，勾勒出具有獨特造型的建築外觀，成為國際級音樂文化地標。

◆交通資訊：

◎高雄捷運：

高雄捷運三多商圈站1號出口，轉搭公車接駁紅18

高雄捷運中央公園站，轉搭100號公車至漢神百貨下車，沿成功一路步行右轉至青年二路直行接海邊路約15分路程

◎高雄輕軌：

礁群、鯨群堤岸：搭輕軌至C10光榮碼頭站

音浪塔：搭輕軌至C11真愛碼頭站

LIVE WAREHOUSE：搭輕軌至C12駁二大義站

高雄流行音樂中心（圖片來源：Getty Creative）

