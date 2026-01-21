2026高雄冬日遊樂園寫生賽 邀親子與「超人力霸王」一起守護地球

「2026冬日遊樂園—寫生暨著色畫比賽」，參賽者可以自己將心中最勇敢的超人畫進作品裡，與「超人力霸王」一起守護地球。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 冬日港灣變身超級英雄舞台！「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日在愛河灣與高雄港16至18號碼頭盛大登場，今年以「超人力霸王降臨港都」為主軸，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演，打造專屬高雄的冬日超人慶典。高雄市政府教育局也特別舉辦限定三天的「冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」，邀請大小朋友揮灑創意，畫出心中最勇敢的超人，與超人力霸王一起守護地球，共享藝術與歡樂的冬日港都時光。

高雄冬日遊樂園現場除了有吃有玩之外，高雄市政府教育局今年自2月20日起至2月22日每天上午10點至下午5點，在高雄旅運中心旁高雄港18號碼頭再次舉辦「2026冬日遊樂園—寫生暨著色畫比賽」，參賽者可以自己將心中最勇敢的超人畫進作品裡，與「超人力霸王」一起守護地球。

活動自1月24日上午10點起開放報名，請登錄「高雄數位市民系統」(https://gov.tw/oAc)進行線上報名作業。飛龍文具股份有限公司熱請參與活動贊助，針對報名比賽的大朋友與小朋友，每人贈送一盒蠟筆，除此之外，作品繳件後還可以參加扭蛋活動，有機會可以扭到限量大獎，讓活動不僅成為藝術創作的舞台，更為新春假期增添藝術與教育的雙重意義。

這次活動由台灣港務股份有限公司出資合辦，感謝其攜手共同為教育與藝術推廣盡一份心力。今年的元宵節在開學過後，教育局也特別安排偏遠及非山非市學校的學生專車接送參加「2026冬日遊樂園」燈會系列活動，希望每一位高雄的學童都能感受「超人的溫暖」與高雄獨有的幸福魅力。

「超」厲害的「2026冬日遊樂園」寫生暨著色畫比賽，期待每一位學童揮灑創意，共享藝術的樂趣，邀請高雄市的大小朋友們，以及爸爸、媽媽、爺爺、奶奶一起來與超人力霸王同樂；更歡迎外縣市的朋友們熱情響應，再訪高雄港，親自感受高雄獨有的熱情與活力，暢遊「2026 kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」，一同守護地球。

