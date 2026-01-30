2026高雄冬日遊樂園將登場 "超人力霸王"降臨愛河灣

南部中心／鄧山田、莊舒婷 高雄市報導

2026高雄冬日遊樂園即將在2月7號登場，不但有日本知名IP英雄超人力霸王現身，還有多種遊樂設施讓民眾免費玩，高雄市長陳其邁出席宣傳活動，與小朋友一起搶先搭乘全新打造的恐龍旋轉木馬和小恐龍設施。

2026高雄冬日遊樂園將登場 人氣IP「超人力霸王」降臨愛河灣

高雄市長陳其邁坐上小恐龍，與小朋友同歡。（圖／民視新聞）

市長陳其邁與幼兒園小朋友，分別坐上會移動的小恐龍，轉動握把加速前進，彷彿是一場迷你版的恐龍賽跑。另外還有這一款，同樣全新打造，前一天才剛試車完畢的恐龍主題旋轉木馬，有恐龍、恐龍蛋以及吉普車的不同座位，市長陳其邁與小朋友搶先搭乘，跟著設施上下擺動，現場歡笑聲一陣又一陣。高雄市長陳其邁：「大家不管是大朋友小朋友，在這個愉快的寒假，都能夠到我們高雄冬日遊樂園，是屬於我們小朋友大朋友的天地。」現場工作人員：「從設計到生產總共花了六個月的時間，才完成這一座，夜間的時候燈光一打開，它整個氛圍感就會非常的足夠。」

高雄冬日遊樂園即將登場，共有多種設施提供遊客免費玩。（圖／民視新聞）主持人：「請啟動。」2026高雄冬日遊樂園，即將在高雄港16-18號碼頭登場，今年將會有60周年的日本知名IP英雄超人力霸王現身，還有九項全新機械和氣墊設施，首度亮相。民眾：「我覺得小朋友其實很開心欸，尤其今天又是開放專門給他們玩。」高雄市觀光局局長高閔琳：「那不只是年齡層比較高的小朋友，2歲到4歲的這個幼幼，也有現場相關的設施可以讓幼幼小朋友來遊玩。」邁入第三年的冬日遊樂園，即將在2月7號盛大開幕，設施通通免費玩，要讓大家朋友度過愉快假期。

