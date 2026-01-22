2026高雄冬日遊樂園登場 寫生著色比賽邀親子同樂守護地球

「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於二月七日在愛河灣與高雄港十六至十八號碼頭盛大登場，今年以「超人力霸王降臨港都」為主軸，打造專屬高雄的冬日超人慶典；高市府教育局也特別於二月廿至廿二日舉辦限定三天的「冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」，邀請大小朋友揮灑創意，畫出心中最勇敢的超人，與超人力霸王一起守護地球，共享藝術與歡樂的冬日港都時光。(見圖)

教育局今(廿二)日說明，「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」自二月七日至三月一日於愛河灣與高雄港十六至十八號碼頭盛大登場，今年以「超人力霸王降臨港都」為故事主軸，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演，打造專屬高雄的冬日「超人慶典」！

現場除了有吃有玩之外，教育局今年自二月廿至廿二日每天上午十時至下午五時，在高雄港十八號碼頭(高雄旅運中心旁)再次舉辦限定三天的「二○二六冬日遊樂園-寫生暨著色畫比賽」，參賽者可以自己將心中最勇敢的超人畫進作品裡，與「超人力霸王」一起守護地球。

飛龍文具股份有限公司更是熱請參與活動贊助，針對報名比賽的大朋友與小朋友們，每人可獲得一盒蠟筆，除此之外，作品繳件後還可以參加扭蛋活動，有機會可以扭到限量大獎喔！讓活動不僅成為藝術創作的舞台，更為新春假期增添藝術與教育的雙重意義。

該活動由臺灣港務股份有限公司出資合辦，感謝其攜手共同為教育與藝術推廣盡一份心力；今年的元宵節在開學之後，教育局也特別安排偏遠及非山非市學校的學生專車接送參加「二○二六冬日遊樂園」燈會系列活動，希望每一位高雄的學童都能感受「超人的溫暖」與高雄獨有的幸福魅力！

相關活動資訊請至活動官網查詢（kh-duoyuan.com），自一月廿四日上午十時起開放報名，請登錄「高雄數位市民系統」(https://gov.tw/oAc)進行線上報名作業。