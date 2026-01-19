「2026高雄冬日遊樂園」 全家便利商店攜手宣傳城市超人慶典

「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於二月七日在愛河灣及高雄港十六-十八號碼頭盛大登場；高市府觀光局今年再度攜手全家便利商店，共同與六十週年跨世代人氣IP「超人力霸王」聯名，推出Let\'s Cafe、Let’s Tea專屬杯身、Q萌可愛的「超人力霸王造型杯塞」，以及夜間賞燈必備「造型拍拍燈手環」；邀請全台民眾與超人力霸王大小粉絲們，一起帶著「光」的力量，點亮二○二六高雄冬日遊樂園！(見圖)

廣告 廣告

觀光局高閔琳局長今(十九)日表示，「全家便利商店」已連續三年響應高雄冬日遊樂園活動，推出限量聯名商品；今年二月四日起率先推出Let\'s Cafe、Let\'s Tea專屬聯名杯身，杯身設計共有兩款風格：「帥氣電影海報風格」以浩瀚星河為背景，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡擺出經典戰鬥姿勢，象徵守護城市光景；「超萌可愛Q版風格」則以明亮藍天與童趣畫風呈現，初代與迪卡兩位超人力霸王與怪獸一同在高雄現身，呼應高雄冬日遊樂園的歡樂意象。而每年必收藏的限定款造型杯塞將於二月十一日接力登場，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡Q版造型，不僅可作為杯塞，更附有掛繩設計，可秒變隨身吊飾，絕對「超」可愛！此外，為共同營造元宵節慶氛圍，全家也將配合推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」作為活動壓軸，以發光設計結合手環穿戴形式，增添夜間賞燈與城市漫遊的趣味體驗。

全家便利商店說明，二月四日至三月三日全台店舖將推出「高雄冬日遊樂園 超人力霸王」「全家」聯名杯身、杯塞及拍拍燈手環。二月四日起，凡購買大杯Let\'s Cafe或Let\'s Tea即可隨機獲得聯名杯款；第二波聯名周邊「超人力霸王造型杯塞」於二月十一日登場，凡購買任兩杯Let\'s Cafe或Let\'s Tea飲品，即可加價五十九元入手（共二款、隨機出貨，數量有限、售完為止）。二月廿七日至三月三日，即元宵節前一週，更將壓軸推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，只要於店舖購買指定商品，單筆消費滿六百八十八元即可免費獲得（共二款、隨機出貨，數量有限、贈完為止）。

觀光局指出，「Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」每年皆以高雄城市特色與國際級IP主題吸引國內外旅客，二○二六年以「超人降臨港都」為主軸，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演。誠摯邀請全國民眾於二月七日至三月一日帶著「超」人氣聯名杯身、「超」Q聯名杯塞及拍拍燈手環，來趟專屬高雄冬日的「超人慶典」！

更多活動資訊請上高雄旅遊網（https://www.khh.travel/）官網、臉書及IG查詢。