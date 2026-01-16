2026高雄冬日遊樂園 超人力霸王降臨港都

記者古可絜／綜合報導

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭登場。今（16）日公布主題，以「超人降臨港都」為故事主軸，邀請邁入第60週年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄，並透過「超人力霸王」正義、守護城市的意象，向全臺灣在城市鄉間各個角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意。

「2026高雄冬日遊樂園」以「超人力霸王」降臨港都為策展主軸，期盼以大型城市節慶形式，讓更多人看見第一線工作者與市民的努力，並用溫暖、歡樂與感謝回應城市的堅韌精神。

活動期間，愛河灣主場域將以港灣景觀結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式呈現，打造屬於高雄冬日的「超人慶典」，讓市民與旅客感受港都魅力，同時傳遞守護臺灣的力量。

「超人力霸王」（Ultraman）由日本圓谷株式會社製作，是日本特殊攝影作品當中，最具代表性的英雄系列；1966年推出迄今，已成為跨世代的文化符號，更以展現「勇氣、正義、信念」與守護地球的形象深植人心。今年正值超人力霸王60週年，同時為呼應超人力霸王守護者的精神並傳遞正向價值，此次主視覺特別以超人降臨高雄港都、凝聚正向能量意象，結合高雄港灣周邊景致，展現港灣魅力。

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」以「超人降臨港都」為主軸。（高雄市觀光局提供）

橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」降臨高雄，透過「超人力霸王」正義、守護城市的意象，向全臺灣無名超人致上最高敬意。（高雄市觀光局提供）