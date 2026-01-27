2026高雄冬日遊樂園 「超人力霸王」降臨港都

記者古可絜／綜合報導

高雄年度觀光節慶活動「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」，持續以國際級IP結合港灣景觀，形塑高雄冬季觀光亮點，已成為高雄最重要的城市品牌活動之一。2026年適逢「超人力霸王」60週年，將由「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，以守護城市為核心精神，向大眾傳遞正向能量；兩個IP氣膜將於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與民眾相見。

廣告 廣告

2026高雄冬日遊樂園除有超人力霸王的帥氣守護，今年高市府亦再次與臺灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，同時還有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施，以及美味的餐飲市集等。今年的碼頭樂園更推出「超人力霸王見面會」，歡迎喜愛超人力霸王的大小朋友，把握機會近距離見證英雄魅力。

燈會期間週週都有精采活動，有親子互動舞臺及超人力霸王見面會、寫生/著色畫比賽、「OH！霸賞」消費抽獎、變身吧！運動超人等活動，內容橫跨親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒。

歡迎全國民眾把握「2026高雄冬日遊樂園」活動期間，規劃高雄冬季輕旅行，走訪愛河灣、高雄港周邊景點，體驗主題活動、品嘗在地美食，與家人朋友共度充滿光與希望的冬日時光。更多活動與旅遊相關資訊，可至「高雄旅遊網」（https://khh.travel/）及交通局（https://www.tbkc.gov.tw/）官網、臉書及IG查詢。

「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，以守護城市為核心精神，向大眾傳遞正向能量。（高雄市觀光局提供）

超人力霸王IP氣膜將於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與民眾相見。（高雄市觀光局提供）

碼頭樂園有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施。（高雄市觀光局提供）