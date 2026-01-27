2026高雄冬日遊樂園2/7盛大登場 「超人力霸王」首度降臨愛河灣

（圖／高雄市府新聞局）





高雄市長陳其邁27日主持市政會議，會中由觀光局報告「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動規劃內容，衛生局則進行「AI輔助心理健康服務—本市推動現況與展望」專題報告。此外，陳其邁也指示，近日尾牙聚會頻繁，除持續加強酒駕查核外，也提醒季節性疾病傳播風險增加，請衛生局加強宣導市民接種流感疫苗，落實個人衛生防護，如出現症狀應儘速就醫，以降低重症風險。

會中觀光局說明「2026高雄冬日遊樂園」系列活動規劃及交通疏導措施。活動將於2月7日至3月1日盛大登場，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請橫跨世代、深受歡迎的日本經典IP英雄角色——適逢60周年的「超人力霸王」，兩個大型主題氣膜裝置首度現身愛河灣。除了大型主題裝置，觀光局等局處也籌劃角色見面會、夜間燈光展演、快閃店及一系列互動活動，打造結合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」，為高雄冬日增添熱鬧氛圍。

陳其邁表示，今年也是市府與臺灣港務公司第三年攜手合作，讓高雄港16至18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，營造溫暖療癒的冬日節慶氛圍，活動期間週週都有精彩節目，歡迎民眾前來體驗高雄獨有的港灣觀光魅力。也請交通局、警察局、環保局等相關局處全力配合活動，妥善規劃交通疏導與周邊環境維護，讓遊客安心遊玩、留下美好回憶，並責請觀光局與相關單位提前布局後續行銷宣傳。

此外，衛生局針對「AI輔助心理健康服務」進行專題報告，說明本市因應市民心理健康需求，運用AI技術推動心理支持服務的現況與未來發展方向。陳其邁指示，請衛生局以市民需求為核心，將AI心理健康服務發展為可長期信任、永續運作的公共支持平台，並請羅達生副市長及研考會協助持續精進服務內容，強化在地化應用與專業審訂機制，確保服務品質與市民信任。

