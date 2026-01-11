2026高雄創業投資活動開跑 (圖)

[Newtalk新聞] 2026年元旦剛過，中、日軍機又傳出海上較勁。根據日本防衛省發的一份監視資料，日本自衛隊戰機 F-15J 近日在宮古海峽 ：「確認到殲-16、轟-6K 等機型，另有 2 架『推定』戰鬥機，型號不明、蹤跡全無。」 宮古海峽是日本的「家門口防線」，常年監視過往戰機。自衛隊 F-15J 竟會眼睜睜看著解放軍戰機目標溜走，連型號都認不出來？ 大概只有殲-20 隱形戰機能辦得到。 中國軍事專欄《矚望雲霄》今 ( 10 ) 日表示，隱形戰機不是「徹底隱形」，而是「選擇性隱形」。包括美軍的 F-22 和中國的殲-20，隱形效果最好的都是機頭正面。 日本自衛隊F-15J戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄 可一旦戰機側向伴隨編隊飛行，情況就變了——側向沒有正面那麼極致的隱形修形，垂尾面積又大，日本的遠端警戒雷達確實能捕捉到零星信號。 《矚望雲霄》分析，這種信號是斷斷續續、跳來跳去的，說直白些就是「看得見，摸不著」。雷達沒法穩定跟蹤，更沒法給導彈提供火控引導。 日本戰機之所以標注「推定」，就是因為他們只捕捉到了幾個模糊的信號碎片，根本沒法確認具體是啥機型，更別說鎖定蹤跡了。這種「若即若

