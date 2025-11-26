2026高雄富邦馬拉松主視覺勇奪美國Graphis廣告獎銀獎 讓世界看見高雄

高市府運動發展局主辦的二○二六高雄富邦馬拉松將於明年一月十、十一日在國家體育場登場，運發局今(廿六)日公布主視覺設計在全球頂尖的Graphis Advertising Awards 2026中榮獲「銀獎」肯定。(見圖)

運發局今(廿六)日說明，美國Graphis獎源自同名國際權威設計雜誌《Graphis》，自一九四四年創辦以來已具超過八十年歷史，致力於推廣全球在設計、廣告、攝影與插畫領域的卓越作品；其每年出版的《Design Annual》、《Poster Annual》等年鑑，更是世界各地設計專業者的重要參考，被視為觀察全球視覺傳達趨勢的指標。能在Graphis獎項中得獎，意味作品具備國際級水準與專業影響力，對城市品牌而言更是高度的國際肯定。

廣告 廣告

運發局侯尊堯局長表示，Graphis獎項素有「設計界的聖經」之稱，是世界最具影響力的專業設計獎項之一，這次設計將城市精神轉化為視覺語彙，以「K」字動線展現奔跑熱情與港都活力，能在國際激烈競爭中脫穎而出，不僅代表主視覺設計獲得高度肯定，也象徵高雄城市品牌在國際舞台再度發光。

運發局指出，高雄富邦馬拉松作為台灣最具指標性的城市型賽事之一，近年以多元賽道設計、國際級賽事規劃深受跑者肯定；本屆主視覺以「Kaohsiung」中的K字為核心符號，透過強烈動態線條、鮮明色彩與高張力構圖，展現奔跑的速度感與高雄海港城市的活力能量，成功打造具有識別度、感染力與國際視覺語彙的品牌形象。

為深化與民眾的溝通，這次視覺延伸更邀請台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊女神Mingo朴旻曙擔任代言人與高雄之光-旅日田徑新星簡子傑共同為主視覺獻出身影，搭配多渠道廣告策略，使主視覺更貼近不同族群，包括專業跑者與城市旅跑愛好者等；透過高辨識度的視覺整合，賽事參與度、公開討論度與社群分享熱度皆顯著提升。

運發局提到，這次能在Graphis獎項中獲得肯定，是高雄推動「運動×設計×城市」跨界策略的重要成果，也象徵台灣運動賽事品牌具備與國際接軌的創意能量；高雄不僅要辦好賽事，更要打造能代表城市的文化語彙。這座城市的熱情、速度與創意，值得被世界看見。

這次獲獎主視覺由國立高雄科技大學文化創意產業系陳育民老師與月森設計總監戴怡平共同操刀，兩位設計者以專業能量與創意思維，打造兼具美學、品牌策略與運動精神的視覺作品；運發局向設計者表達誠摯感謝，肯定他們的投入讓高雄富邦馬拉松的國際品牌形象大幅提升。

運發局補充，參與國際設計競賽是高市府推動城市品牌策略的重要方向之一，未來將持續投入專業化、國際化的賽事運營，並透過設計、影像與科技跨界合作，提升高雄在全球運動城市版圖中的能見度，吸引更多國際跑者與旅跑愛好者走進高雄、認識高雄，讓高雄的城市魅力持續向世界發聲。

更多運發局及高馬資訊，請上運發局臉書及高雄富邦馬拉松臉書查詢。