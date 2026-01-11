2026高雄富邦馬拉松今晨萬人起跑 李懷仁副市長：以高雄馬推動城市行銷
【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府運動發展局主辦、富邦人壽冠名贊助的高雄年度運動盛會「2026高雄富邦馬拉松」於今(11)日在高雄國家體育場熱力起跑，今年賽會不僅主視覺榮獲美國Graphis廣告獎銀獎肯定，展現「K」字線條的港都活力，也吸引了35個國家地區、540位國際跑者參加，賽會代言人台鋼雄鷹啦啦隊女神Mingo朴旻曙更與運發局局長侯尊堯、教育局局長吳立森一同挑戰人生首場半馬賽事。副市長李懷仁表示，藉馬拉松推動城市行銷，讓跑者體驗高雄美景、美食和市民熱情。最後順利完賽的侯尊堯局長也表示，希望持續推動馬拉松文化，讓慢跑風氣在各年齡層向下扎根。
本屆高富馬賽道路線自高雄國家體育場起跑後，首度向北延伸至橋頭、岡山、彌陀等北高雄行政區，跑者沿途行經高雄都會公園、岡山空軍官校、漯底山自然公園及南寮，再往南至蚵仔寮漁港等景點，飽覽高雄山海河港多元風貌，終點再度回到廣受跑者期待的高雄國體場田徑跑道。
2026高雄富邦馬拉松於凌晨5時30分在高雄市副市長李懷仁、富邦人壽資深副總經理陳寬偉、運動發展局局長侯尊堯、贊助商兼執行單位永悅健康股份有限公司陳俊嘉董事長、杜君哲營運長、Mingo朴旻曙、高雄市籍留日長跑選手簡子傑及仙台市育英高校教練安藤拓也、友好城市秋田縣仙北市市役所市長田口知明、熊本縣熊本市經濟觀光局局長黒木善一、札幌市運動局運動城市推進部部長中田稔、千葉縣千葉東京灣跨海大橋馬拉松執行委員會祕書處副祕書長島津政男、北九州市城市品牌創造局運動部部長山根英明、館山市稅務課佐久間大輔、高雄市政府市政顧問張泰源、阮綜合醫院蕭偉成醫師等貴賓共同鳴槍後依序起跑。
高雄市副市長李懷仁表示，今年是高雄富邦馬拉松第16年賽事，感謝富邦人壽對高雄馬拉松的支持，也歡迎日本友好城市的跑者來參加，今年賽道往北跑，跑者可以看到許多高雄美景及體驗在地居民的熱情，這次的補給也充滿高雄味，有橋頭肉包、岡山羊肉爐及彌陀虱目魚丸，要讓大家吃得盡興。也謝謝富邦人壽加碼本土選手破全國紀錄獎金，舉辦馬拉松是在推動城市行銷，也期待市民能夠積極參與運動、強健身體，享受健康生活。
富邦人壽資深副總經理陳寬偉表示，很高興能與高市府運發局攜手於高雄富邦馬拉松深耕「運動平權」，為提供輪椅及視障跑者更好的參賽體驗，今年富邦人壽積極於現場提供升級的賽後按摩，為輪椅及視障跑者增設手部舒緩、專人服務，並宣導防詐落實保險本業公平待客精神。同時，今年不僅起終點區有富邦人壽在地同仁加油團為跑者們應援，更有富邦企業志工們於賽場熱心服務，使來自品牌的正向力量擴大傳遞，成為幫助跑者創下佳績的支持動力。
今年賽事在各國頂尖跑者激烈競爭下，全馬男子組及女子組冠軍分別由日本選手作田直也以2小時14分43秒及肯亞選手Musau Jemimah Wayua以2小時37分10秒奪冠。賽後作田直也表示，這是他第一次來台灣參賽，目前在日本 JR 鐵道公司工作，這次與5位隊友一起參賽，很開心奪下第一名，非常喜歡台灣，未來一定會再回來，也歡迎台灣跑者到日本參加馬拉松；Musau Jemimah Wayua則說，今年是第二次參加高雄馬，對今年比賽充滿信心與高度期待，為了維持狀態，每天早上與晚上都進行訓練，非常滿意高雄的補給與天氣，讓她感覺很舒服，很高興能和去年一樣奪下冠軍。
國內全馬男子組第一名為周鴻宇以2小時32分3秒稱霸，賽後表示今年第一次參加高雄富邦馬拉松的全馬賽事，溫度上很舒服，整體賽道及氛圍很不錯，從台北馬到高雄馬，持續累積訓練及比賽經驗，今天比較多時間是獨跑，可惜成績未達預期，將再繼續努力提升成績；國內全馬女子組第一名則由高雄在地選手洪琪雯以2小時56分50秒率先衝線，她說平時長住馬來西亞，這次特地飛回來參加高雄馬，也是她第一個破3的馬拉松賽事，天氣和賽道都很給力，也會期待再來參加高雄馬。
半馬男子組冠軍由日本選手久田淳司以1小時8分55秒稱王，目前就讀醫學相關科系的他，平常透過社團時間進行訓練，今天氣溫很適合跑步，很享受比賽，這次參賽就是為了拿到冠軍而來，也順便到台灣旅行，雖是第一次來台，但未來還會想再來參賽。女子組冠軍則由「不死鳥」謝千鶴以1小時23分8秒再度封后，她表示，台北馬拉松完只休息一天就開始為高雄馬準備，但又得到腸胃炎休息好幾天，所以賽前沒特別設定目標，這次賽事可以跑回田徑場的氛圍很棒。
高雄富邦馬拉松延續運動平權理念，持續舉辦輪椅組、視障組，並提供視障組參賽陪跑者服務，運動平權組的半馬運動輪椅組冠軍為洪昱森；全馬視障組男子組冠軍為李協興，全馬視障組女子組冠軍為張雅惠，半馬視障男子組冠軍為劉育瑋，半馬視障女子組冠軍為呂千毓。
本屆賽會前，運發局特別號召社區民眾、學校、跑團、企業及廟宇組成地方啦啦隊加油團沿途大聲為跑者加油，更提供各區經典在地美食，為選手補充體力，共規劃17個公設補給站，將高雄在地名產搬上賽道補給，包含橋頭「太成肉包」特別研發的粉橘色限定版肉包、岡山三寶（羊肉爐、龍眼蜜、豆瓣醬），以及岡山名店「WOW的店」提供的藍帶可頌。此外，深受跑者喜愛的烏魚子、旗山香蕉蛋糕，以及烤香腸、炸魷魚等夜市美食，讓跑者體會「跑過高雄、吃遍高雄」，共同寫下賽會美好回憶。
賽會代言人Mingo朴旻曙也首次參加半馬賽事，她說沿路熱情的民眾應援及北高雄美麗的風景讓她留下深刻的印象，也請大家一定要親自來體驗。
第一次挑戰半馬的運發局侯尊堯局長最終以2小時09分順利完賽，他表示，去年8月便投入規律訓練，親自參賽更能感受沿線社區啦啦隊民眾的付出，感謝市民的加油吶喊和補給，過去民眾在路口被擋下來，可能不耐煩或怨言，今年市府努力將這些聲音轉換成加油聲，這就是我們要推動的馬拉松文化。他說，馬拉松真的是一步一腳印，每一步都是汗水、辛苦的過程，只要努力累積，成績就會再往前進步一點，進步一點點對跑者來說，都是很大的喜悅，希望有一天高雄馬會成為大家最喜歡跑的馬拉松，因為這裡充滿了高雄人的熱情，所以今天能夠順利完賽，真的很高興。
侯尊堯指出，市府運發局正積極推廣5K RUN與專業跑步班、減重班，希望讓慢跑風氣在各年齡層向下扎根，除促進市民健康與解決肥胖問題外，更期待未來參賽人數可以突破兩萬人。也感謝和春文教基金會及相關單位協助媒合本次賽會志工，更歡迎日本千葉縣、仙北市、札幌市、熊本市、北九州市及館山市皆代表到訪交流，高雄將持續學習賽會辦理經驗，並提升賽會服務，希望讓各國跑者深刻體會到高雄的用心。
今年賽事圓滿落幕，全馬組總冠軍維持獎金30萬元、國內組冠軍獎金10萬元，富邦人壽更加碼「本土選手破全國紀錄獎金」60萬元，總獎金高達296萬3400元。本次賽事跑衣採用再生布料製作，各項手冊及證書電子化，以環保紙袋包裝選手物資，盡力實踐淨零碳排目標與綠色賽事理念，持續打造運動永續的馬拉松賽事。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 13
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 109
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 3 小時前 ・ 134
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 2 小時前 ・ 3
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 743
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 242
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
跟「阿滴英文」說再見！ 阿滴突宣布頻道改名 背後原因曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導百萬YouTuber阿滴近日無預警宣布，陪伴無數學習者成長、走過11年的YouTube頻道「阿滴英文」即將走入歷史，自2026年起，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 38
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 6 小時前 ・ 15
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 4
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 52
佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 5
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 25
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 8
冷氣團殺到苗栗以北破10度 下週變天時程一次看
受大陸冷氣團南下影響，今（11）…民報 ・ 11 小時前 ・ 1
0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光
0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 16