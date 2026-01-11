2026高雄富邦馬拉松今晨萬人起跑 李懷仁副市長：以高雄馬推動城市行銷

▲高雄富邦馬拉松全馬鳴槍起跑。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府運動發展局主辦、富邦人壽冠名贊助的高雄年度運動盛會「2026高雄富邦馬拉松」於今(11)日在高雄國家體育場熱力起跑，今年賽會不僅主視覺榮獲美國Graphis廣告獎銀獎肯定，展現「K」字線條的港都活力，也吸引了35個國家地區、540位國際跑者參加，賽會代言人台鋼雄鷹啦啦隊女神Mingo朴旻曙更與運發局局長侯尊堯、教育局局長吳立森一同挑戰人生首場半馬賽事。副市長李懷仁表示，藉馬拉松推動城市行銷，讓跑者體驗高雄美景、美食和市民熱情。最後順利完賽的侯尊堯局長也表示，希望持續推動馬拉松文化，讓慢跑風氣在各年齡層向下扎根。

本屆高富馬賽道路線自高雄國家體育場起跑後，首度向北延伸至橋頭、岡山、彌陀等北高雄行政區，跑者沿途行經高雄都會公園、岡山空軍官校、漯底山自然公園及南寮，再往南至蚵仔寮漁港等景點，飽覽高雄山海河港多元風貌，終點再度回到廣受跑者期待的高雄國體場田徑跑道。

2026高雄富邦馬拉松於凌晨5時30分在高雄市副市長李懷仁、富邦人壽資深副總經理陳寬偉、運動發展局局長侯尊堯、贊助商兼執行單位永悅健康股份有限公司陳俊嘉董事長、杜君哲營運長、Mingo朴旻曙、高雄市籍留日長跑選手簡子傑及仙台市育英高校教練安藤拓也、友好城市秋田縣仙北市市役所市長田口知明、熊本縣熊本市經濟觀光局局長黒木善一、札幌市運動局運動城市推進部部長中田稔、千葉縣千葉東京灣跨海大橋馬拉松執行委員會祕書處副祕書長島津政男、北九州市城市品牌創造局運動部部長山根英明、館山市稅務課佐久間大輔、高雄市政府市政顧問張泰源、阮綜合醫院蕭偉成醫師等貴賓共同鳴槍後依序起跑。

高雄市副市長李懷仁表示，今年是高雄富邦馬拉松第16年賽事，感謝富邦人壽對高雄馬拉松的支持，也歡迎日本友好城市的跑者來參加，今年賽道往北跑，跑者可以看到許多高雄美景及體驗在地居民的熱情，這次的補給也充滿高雄味，有橋頭肉包、岡山羊肉爐及彌陀虱目魚丸，要讓大家吃得盡興。也謝謝富邦人壽加碼本土選手破全國紀錄獎金，舉辦馬拉松是在推動城市行銷，也期待市民能夠積極參與運動、強健身體，享受健康生活。

富邦人壽資深副總經理陳寬偉表示，很高興能與高市府運發局攜手於高雄富邦馬拉松深耕「運動平權」，為提供輪椅及視障跑者更好的參賽體驗，今年富邦人壽積極於現場提供升級的賽後按摩，為輪椅及視障跑者增設手部舒緩、專人服務，並宣導防詐落實保險本業公平待客精神。同時，今年不僅起終點區有富邦人壽在地同仁加油團為跑者們應援，更有富邦企業志工們於賽場熱心服務，使來自品牌的正向力量擴大傳遞，成為幫助跑者創下佳績的支持動力。

今年賽事在各國頂尖跑者激烈競爭下，全馬男子組及女子組冠軍分別由日本選手作田直也以2小時14分43秒及肯亞選手Musau Jemimah Wayua以2小時37分10秒奪冠。賽後作田直也表示，這是他第一次來台灣參賽，目前在日本 JR 鐵道公司工作，這次與5位隊友一起參賽，很開心奪下第一名，非常喜歡台灣，未來一定會再回來，也歡迎台灣跑者到日本參加馬拉松；Musau Jemimah Wayua則說，今年是第二次參加高雄馬，對今年比賽充滿信心與高度期待，為了維持狀態，每天早上與晚上都進行訓練，非常滿意高雄的補給與天氣，讓她感覺很舒服，很高興能和去年一樣奪下冠軍。

國內全馬男子組第一名為周鴻宇以2小時32分3秒稱霸，賽後表示今年第一次參加高雄富邦馬拉松的全馬賽事，溫度上很舒服，整體賽道及氛圍很不錯，從台北馬到高雄馬，持續累積訓練及比賽經驗，今天比較多時間是獨跑，可惜成績未達預期，將再繼續努力提升成績；國內全馬女子組第一名則由高雄在地選手洪琪雯以2小時56分50秒率先衝線，她說平時長住馬來西亞，這次特地飛回來參加高雄馬，也是她第一個破3的馬拉松賽事，天氣和賽道都很給力，也會期待再來參加高雄馬。

半馬男子組冠軍由日本選手久田淳司以1小時8分55秒稱王，目前就讀醫學相關科系的他，平常透過社團時間進行訓練，今天氣溫很適合跑步，很享受比賽，這次參賽就是為了拿到冠軍而來，也順便到台灣旅行，雖是第一次來台，但未來還會想再來參賽。女子組冠軍則由「不死鳥」謝千鶴以1小時23分8秒再度封后，她表示，台北馬拉松完只休息一天就開始為高雄馬準備，但又得到腸胃炎休息好幾天，所以賽前沒特別設定目標，這次賽事可以跑回田徑場的氛圍很棒。

高雄富邦馬拉松延續運動平權理念，持續舉辦輪椅組、視障組，並提供視障組參賽陪跑者服務，運動平權組的半馬運動輪椅組冠軍為洪昱森；全馬視障組男子組冠軍為李協興，全馬視障組女子組冠軍為張雅惠，半馬視障男子組冠軍為劉育瑋，半馬視障女子組冠軍為呂千毓。

本屆賽會前，運發局特別號召社區民眾、學校、跑團、企業及廟宇組成地方啦啦隊加油團沿途大聲為跑者加油，更提供各區經典在地美食，為選手補充體力，共規劃17個公設補給站，將高雄在地名產搬上賽道補給，包含橋頭「太成肉包」特別研發的粉橘色限定版肉包、岡山三寶（羊肉爐、龍眼蜜、豆瓣醬），以及岡山名店「WOW的店」提供的藍帶可頌。此外，深受跑者喜愛的烏魚子、旗山香蕉蛋糕，以及烤香腸、炸魷魚等夜市美食，讓跑者體會「跑過高雄、吃遍高雄」，共同寫下賽會美好回憶。

賽會代言人Mingo朴旻曙也首次參加半馬賽事，她說沿路熱情的民眾應援及北高雄美麗的風景讓她留下深刻的印象，也請大家一定要親自來體驗。

第一次挑戰半馬的運發局侯尊堯局長最終以2小時09分順利完賽，他表示，去年8月便投入規律訓練，親自參賽更能感受沿線社區啦啦隊民眾的付出，感謝市民的加油吶喊和補給，過去民眾在路口被擋下來，可能不耐煩或怨言，今年市府努力將這些聲音轉換成加油聲，這就是我們要推動的馬拉松文化。他說，馬拉松真的是一步一腳印，每一步都是汗水、辛苦的過程，只要努力累積，成績就會再往前進步一點，進步一點點對跑者來說，都是很大的喜悅，希望有一天高雄馬會成為大家最喜歡跑的馬拉松，因為這裡充滿了高雄人的熱情，所以今天能夠順利完賽，真的很高興。

侯尊堯指出，市府運發局正積極推廣5K RUN與專業跑步班、減重班，希望讓慢跑風氣在各年齡層向下扎根，除促進市民健康與解決肥胖問題外，更期待未來參賽人數可以突破兩萬人。也感謝和春文教基金會及相關單位協助媒合本次賽會志工，更歡迎日本千葉縣、仙北市、札幌市、熊本市、北九州市及館山市皆代表到訪交流，高雄將持續學習賽會辦理經驗，並提升賽會服務，希望讓各國跑者深刻體會到高雄的用心。

今年賽事圓滿落幕，全馬組總冠軍維持獎金30萬元、國內組冠軍獎金10萬元，富邦人壽更加碼「本土選手破全國紀錄獎金」60萬元，總獎金高達296萬3400元。本次賽事跑衣採用再生布料製作，各項手冊及證書電子化，以環保紙袋包裝選手物資，盡力實踐淨零碳排目標與綠色賽事理念，持續打造運動永續的馬拉松賽事。（圖／記者王雯玲翻攝）