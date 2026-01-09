2026高雄富邦馬拉松懶人包十大重點整理

2026高雄富邦馬拉松10及11日在高雄國家體育場開跑，邀請大家一起為選手加油，讓世界看見高雄的熱情與活力。 （運發局提供）

記者王正平/高雄報導

2026高雄富邦馬拉松10及11日在高雄國家體育場開跑；為協助跑者與市民朋友掌握賽前重要資訊，運動發展局特別精選「賽前10大重點懶人包」，一次解答交通、報到、起跑時間、賽事亮點與觀賽資訊，邀請大家一起為選手加油，讓世界看見高雄的熱情與活力。

運發局指出，十項重點如下，一、終點回歸國體場田徑場、市民可上看台觀賽一本屆賽事終點設於高雄國家體育場田徑跑道，跑者將在全新蒙多跑道上進行最後衝刺，感受國際賽事等級的完賽榮耀，歡迎市民朋友於賽道沿線或於國家體育場看台座位區觀賽，近距離為跑者加油，感受熱血時刻。

二、賽道路線進行交通管制，不開放車行：賽事期間左營區、楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官等行政區將進行交通管制，賽事路線使用道路不開放車行，請用路人務必提前至少1小時出門，提前規劃出門路線，避開管制路段，並配合改道通行。完整交通管制資訊請至高雄富邦馬拉松官網交管專區(https://www.khm.com.tw/cp.aspx?n=1125)及最新消息(https://www.khm.com.tw/News_Content.aspx?n=1306&s=1516)查詢。

公車改道、停駛或班次調整：1月10、11日上午將有17條公車路線受賽事競賽封路而影響營運，包括

28、205、217、218、219、245、301、6、7A、29、8043、紅53、紅56、紅60、紅72、紅75、紅76

請利用公車 App 查詢，建議市民朋友多加利用捷運紅線、橘線及輕軌等大眾運輸工具，以避免行程延誤。

三、捷運與臺鐵加開班次，跑者清晨也能安心抵達：賽事主會場現場無停車空間，民眾可將愛車停放至高鐵區域，利用捷運至活動會場。為了讓每一位高雄富邦馬拉松跑友安心抵達起跑點，高雄捷運特別於1月11日(日)當日提早發車，臺鐵也特別加開班次，供鄰近縣市跑者運用。

高雄捷運首班加班車紅線：小港站(R3)03:43發車／岡山站(RK1) 03:43發車。

橘線：大寮站(OT1) 03:56發車／哈瑪星站(O1) 04:07發車。

搭乘捷運請於紅線世運站(R17)下車。

臺鐵加開列車，南向加開3601車次、北向加開3602車次，早上03:30分別自臺南、屏東同步發車，行駛至新左營站，車程45分鐘。

四、跑者親自報到時間、地點與代領規定

為響應節能減碳，本屆特別加碼贈送親自報到跑者「號碼布紀念扣」。

報到時間(逾時不候)

1月08日(四)12:00–19:00（全組別），1月09日(五)09:00–19:00（全組別），1月10日(六)12:00–17:00（全馬／半馬）；報到地點

高雄國家體育場（高雄市左營區世運大道 100 號）南面廣場：

注意事項，個人報到：請出示本人身分證件，

團體報到：請出示團體聯絡人身分證件，代領物資：須出示報名者身分證明文件影本。

五、各組跑者寄物、起跑時間一覽：建議跑者於賽前90-120分鐘 抵達會場；寄物時間，休閒組：1月10日(六)06:30–07:30

全馬／半馬：1月11日(日)04:30–06:00

起跑時間

1月10日(六)07:30 休閒組

1月10日(六)08:35 恐龍組，1月11日(日)05:30 馬拉松組（含視障組），1月11日(日)05:55 半程馬拉松，運動輪椅組1月11日(日)06:00 半程馬拉松組（含視障組）

六、高雄熊、蜜柑等吉祥物接力賽&最速恐龍爭霸賽爆笑演出：今年除吸引約200多隻大小恐龍報名競賽，還首次舉辦吉祥物啦啦隊接力賽，邀請高雄熊、海神布朗尼、高捷蜜柑、義大大義、義大唐基、富邦邦尼等6隻吉祥物分組PK大隊接力，以及海神啦啦隊女孩及富邦啦啦隊女孩加油應援，以可愛十足的吉祥物趣味競賽，為恐龍競速爭霸賽揭開序幕。集合時間：1月10日(六)07:00–08:00，地點：高雄國家體育場田徑跑道，務必攜帶身分證件完成報到並須穿著指定恐龍服裝（顏色不限），未符合規定視同失格。

七、17+補給站美食再升級：自5公里起，每2.5公里設置補給站，除基本水與運動飲料外，今年更升級為「高雄美食地圖」，包括岡山三寶、藍帶可頌、橋頭肉包（高富馬限定版）、虱目魚丸、一口烏魚子、夜市香腸、旗魚黑輪、新鮮水果等，讓跑者一路補給、一路品味高雄。

八、賽道最美風景是人 – 社區啦啦隊熱情應援：本屆賽事大力推動「社區啦啦隊」，沿線動員楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官區的宮廟、學校熱情響應，還包括社區媽媽加油團、宋江陣、鑼鼓陣、皮影戲偶等，要以最熱情的高雄人情味應援，陪跑者完成每一公里，各地加油團地點及時間，請洽詢各區公所或里辦公室，亦鼓勵賽道沿線民眾屆時一起為跑者加油。

線上觀看賽事直播：無法到現場的民眾，可透過多元平台同步感受賽事熱度；直播時間

1月11日(日)05:00–08:30 ，直播平台：

四季線上FB(https://www.facebook.com/4gtv.tv)

民視新聞FB(https://www.facebook.com/FTVNews53)

高雄市政府運動發展局FB(https://www.facebook.com/ksdkcg)

高雄富邦馬拉松FB(https://www.facebook.com/khmarathon)

民視新聞YouTube頻道(https://www.youtube.com/@FTV_News)

十、選手必讀參賽手冊：參加賽事選手可至官方連結下載選手手冊(https://reurl.cc/3bpkkL)，內含報到指南、賽道地圖、交通管制及交通管制等完整資訊。

運發局說，2026高雄富邦馬拉松不僅是一場運動賽事，更是一場城市嘉年華。運動發展局誠摯邀請市民朋友為跑者加油，一同迎接2026年初最熱血、最有活力的高雄盛事。掌握更多賽事資訊，請關注高雄市政府運動發展局臉書（https://www.facebook.com/ksdkcg），高雄富邦馬拉松臉書(https://www.facebook.com/khmarathon)。