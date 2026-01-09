2026高雄富邦馬拉松開跑在即 路線北延串聯六區 交通、直播與美食補給一次看
2026高雄富邦馬拉松將於1月10日、11日於高雄國家體育場盛大登場，今年賽事路線首度向北延伸，串聯左營、楠梓、橋頭、岡山、彌陀及梓官等行政區，跑進城市日常，也跑出在地特色。高雄市政府運動發展局整理賽前重點資訊，提醒跑者與市民提前掌握交通、報到與觀賽細節，一同迎接年初最具指標性的城市運動盛事。
↑圖說：2026高富馬交通管制改道路線圖。（圖片來源：高雄市運發局提供）
本屆賽事終點回歸高雄國家體育場田徑場，跑者將在國際等級的全新蒙多跑道完成最後衝刺。賽事兩天，市民除可在沿線為選手加油，也能進入國體場看台近距離感受完賽時刻的熱血氛圍。因應賽道行經多個行政區，賽事期間相關道路將實施交通管制並不開放車行，運動發展局呼籲用路人至少提早一小時出門，避開管制路段並配合改道；部分公車路線也將於10、11日上午調整班次或改道，建議多利用捷運與輕軌等大眾運輸工具。
↑圖說：2026高富馬最速恐龍爭霸賽回歸國體場田徑場內舉行（圖片來源：高雄市運發局提供）
為便利跑者清晨抵達會場，高雄捷運將於1月11日加開首班車，紅線小港站與岡山站皆於凌晨3時43分發車，橘線大寮站與哈瑪星站亦提早發車，並建議於世運站下車進場；臺鐵也同步加開南、北向列車，自臺南與屏東凌晨3時30分出發，直達新左營站，提供跨縣市跑者更多選擇。
↑圖說：2026高富馬17+補給站美食再升級（圖片來源：高雄市運發局提供）
賽前報到自1月8日起於高雄國家體育場南面廣場辦理，涵蓋全組別跑者。主辦單位為響應節能減碳，特別加碼贈送親自報到者「號碼布紀念扣」，並提醒報到須出示本人或團體聯絡人身分證件，代領物資則需備妥相關證明文件。賽事當日，休閒組、全馬與半馬組別皆設有明確寄物與起跑時程，建議跑者提前90至120分鐘抵達會場，以利完成賽前準備。
↑圖說：賽道最美風景-號召社區啦啦隊熱情應援（圖片來源：高雄市運發局提供）
除了正式賽事，今年活動也融入更多趣味亮點。約200多隻恐龍裝扮跑者將參與「最速恐龍爭霸賽」，並首度推出吉祥物啦啦隊接力賽，由高雄熊、高捷蜜柑及多個職業隊伍吉祥物同場競技，搭配啦啦隊女孩熱情應援，為賽事增添歡樂氣氛。
↑圖說：高雄熊.蜜柑等吉祥物啦啦隊接萌力PK賽（圖片來源：高雄市運發局提供）
補給站同樣成為一大特色，自5公里起每2.5公里即設站，今年更升級為「高雄美食地圖」，提供岡山三寶、橋頭限定肉包、虱目魚丸、烏魚子、夜市香腸、旗魚黑輪與新鮮水果等在地美味，讓跑者邊跑邊品味城市風味。沿線社區也組成啦啦隊，以宮廟、學校、宋江陣、鑼鼓陣甚至皮影戲偶輪番上陣，展現高雄最動人的人情味。
↑圖說：運發局鼓勵市民朋友於賽道沿線為跑者加油（圖片來源：高雄市運發局提供）
無法到場的民眾，亦可於1月11日清晨透過電視與網路平台同步收看賽事直播。運動發展局表示，2026高雄富邦馬拉松不僅是一場競速賽事，更是一場結合運動、文化與城市能量的嘉年華，邀請市民一同為跑者喝采，讓世界看見高雄的熱情與活力。 直播時間：1月11日(日)05:00–08:30 直播平台： 四季線上FB(https://www.facebook.com/4gtv.tv) 民視新聞FB(https://www.facebook.com/FTVNews53) 高雄市政府運動發展局FB(https://www.facebook.com/ksdkcg) 高雄富邦馬拉松FB(https://www.facebook.com/khmarathon) 民視新聞YouTube頻道(https://www.youtube.com/@FTV_News)
