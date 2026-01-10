圖說：2026高雄富邦馬拉松於1月10日在高雄國家體育場盛大登場（圖片來源：高雄市政府提供）

2026高雄富邦馬拉松16周年10日於高雄國家體育場熱血開跑，市長陳其邁出席「最速恐龍爭霸賽」，身穿恐龍裝與高雄熊、蜜柑站長等人氣吉祥物們，以及Fubon Angels、海神啦啦隊女孩及恐龍們同場互動、進行趣味競賽，賽前活動熱身氣氛熱烈，會後陳其邁也小唱一段名曲〈紅豆〉，與市民一同感受賽事歡樂氛圍。

陳其邁表示，今年賽事亮點為馬拉松路線首度延伸北高雄，除將高雄美食融入活動，沿線並可欣賞高雄遼闊海景，感受海線地區濃厚人情味與社區熱情應援；此外，今年增加多項趣味競賽，盼透過多元有趣形式，吸引更多馬拉松愛好者及市民朋友共襄盛舉，讓賽事成為全民共享的城市嘉年華。

廣告 廣告

圖說：2026高雄富邦馬拉松開跑，陳其邁身穿恐龍裝參加趣味競賽。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁指出，富邦馬拉松是高雄重要年度運動盛事，市府多年來持續推動，除希望培養民眾參與馬拉松運動、提升整體運動風氣外，更期待藉由賽事吸引來自世界各國選手齊聚高雄，帶動城市觀光與國際能見度。感謝富邦集團長期贊助支持，讓富邦馬成為高雄年度城市亮點，歡迎來自全球各地選手及市民朋友共同參與，在高雄享受美好時光。

2026高雄富邦馬拉松於1月10日（六）及1月11日（日）在高雄國家體育場盛大登場，本屆賽事路線首度向北延伸，串聯橋頭、梓官、岡山、彌陀等行政區。活動首日由5公里休閒組於上午7時30分率先起跑；備受矚目的「最速恐龍爭霸賽」集結204隻大小恐龍報名參賽，參賽者穿著各式恐龍造型服裝在田徑場上衝刺，畫面逗趣又熱血。同時首度舉辦的「吉祥物啦啦隊接力賽」集結高雄熊、蜜柑站長、海神布浪尼、富邦Bonnie及義大的大義與唐基等人氣吉祥物，並攜手Fubon Angels與海神啦啦隊女孩同場互動，成功炒熱現場氣氛。

更多品觀點報導

中油石化部攜手林園里政會 投入歲末鄰里大掃除

高雄富邦馬拉松現場「接棒陳其邁」 邱議瑩衝到終點喊：高雄贏

