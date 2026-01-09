2026高雄富邦馬拉松 懶人包重點整理

二○二六高雄富邦馬拉松即將於明(十)及十一日在高雄國家體育場盛大開跑，本屆賽事路線首度向北延伸，串聯橋頭、梓官、岡山、彌陀等行政區，不僅跑進城市日常，更結合在地美食與社區應援，打造最具高雄特色的城市馬拉松；為協助跑者與民眾掌握賽前重要資訊，高市府運動發展局特別精選「賽前十大重點懶人包」，一次解答交通、報到、起跑時間、賽事亮點與觀賽資訊，邀請大家一起為選手加油，讓世界看見高雄的熱情與活力。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，本屆賽事終點設於高雄國家體育場田徑跑道，跑者將在全新蒙多跑道上進行最後衝刺，感受國際賽事等級的完賽榮耀；一月十、十一日兩天歡迎民眾於賽道沿線或於國家體育場看台座位區觀賽，近距離為跑者加油，感受熱血時刻。

該賽事期間左營區、楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官等行政區將進行交通管制，賽事路線使用道路不開放車行，請用路人務必提前至少一小時出門，提前規劃出門路線，避開管制路段，並配合改道通行，完整交通管制資訊請至高雄富邦馬拉松官網交管專區(https://www.khm.com.tw/cp.aspx?n=1125)及最新消息(https://www.khm.com.tw/News_Content.aspx?n=1306&s=1516)查詢。

一月十、十一日上午將有十七條公車路線受賽事競賽封路而影響營運，包括28、205、217、218、219、245、301、6、7A、29、8043、紅53、紅56、紅60、紅72、紅75、紅76，請利用公車App查詢，建議民眾多加利用捷運紅線、橘線及輕軌等大眾運輸工具，以避免行程延誤。

賽事主會場現場無停車空間，民眾可將愛車停放至高鐵區域，利用捷運至活動會場；為了讓每一位高雄富邦馬拉松跑友安心抵達起跑點，高雄捷運特別於一月十一日當日提早發車，臺鐵也特別加開班次，供鄰近縣市跑者運用。

今年除吸引約二百多隻大小恐龍報名競賽，還首次舉辦吉祥物啦啦隊接力賽，邀請高雄熊、海神布朗尼、高捷蜜柑、義大大義、義大唐基、富邦邦尼等六隻吉祥物分組PK大隊接力，以及海神啦啦隊女孩及富邦啦啦隊女孩加油應援，以可愛十足的吉祥物趣味競賽，為恐龍競速爭霸賽揭開序幕。

自五公里起，每二.五公里設置補給站，除基本水與運動飲料外，今年更升級為「高雄美食地圖」，包括岡山三寶、藍帶可頌、橋頭肉包（高富馬限定版）、虱目魚丸、一口烏魚子、夜市香腸、旗魚黑輪、新鮮水果等，讓跑者一路補給、一路品味高雄。

本屆賽事大力推動「社區啦啦隊」，沿線動員楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官區的宮廟、學校熱情響應，還包括社區媽媽加油團、宋江陣、鑼鼓陣、皮影戲偶等，要以最熱情的高雄人情味應援，陪跑者完成每一公里，各地加油團地點及時間，請洽詢各區公所或里辦公室，亦鼓勵賽道沿線民眾屆時一起為跑者加油。

二○二六高雄富邦馬拉松不僅是一場運動賽事，更是一場城市嘉年華；運動發展局誠摯邀請民眾為跑者加油，一同迎接二○二六年初最熱血、最有活力的高雄盛事。掌握更多賽事資訊，請關注高市府運動發展局臉書，高雄富邦馬拉松臉書。