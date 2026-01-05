2026高雄富邦馬拉松 頂尖馬拉松好手齊聚港都 市府將加強大型賽事維安

▲2025年高雄富邦馬拉松起跑盛況。

【記者 王雯玲／高雄 報導】全台跑者引頸期盼的年度體育盛事「2026高雄富邦馬拉松」即將於115年1月11日在高雄國家體育場正式鳴槍起跑！今年賽事不僅規劃全新賽道路線，多位國內頂尖馬拉松好手齊聚港都，更邀請到超強「掛牌名人堂」陣容，要在這座充滿活力的城市，與萬名跑者共同寫下歷史新頁。賽事期間市府也將增派警力部署、巡邏，強化賽事安全維護作為，讓跑者安心無虞順利完賽。

▲2025年國內女子半馬總冠軍謝千鶴今年將挑戰連霸。

廣告 廣告

在本屆的全馬男子組中，國內菁英選手的競爭進入白熱化階段，去年(2025)在東京馬拉松驚艷全場，以2小時23分成績完成「初馬」的周鴻宇，無疑是今年奪冠的大熱門，今年將與歷屆常勝軍張景敦、林秋杰、顧紘慈及王宗綸等百傑好手正面對決，作為高雄在地的優秀子弟兵，將挑戰把冠軍獎盃留在故鄉。全馬女子組同樣競爭激烈，由實力派好手蔡雅安、許詔程領銜，與蔡昀軒、陳雅芬、楊喬筑等菁英跑者共同角逐后座。半馬男子組由趙宥瑞、林哲緯與吳宇穆領軍對決；女子組則由台灣半馬紀錄保持人、有「不死鳥」之稱的謝千鶴再次出戰，延續上個月在臺北馬拉松連霸全馬國內女子組冠軍的氣勢，身為高雄富邦馬拉松的常勝軍，她也將展現強大的心理素質與賽道統治力，尋求再次衛冕。

▲Fubon Angels 將於終點熱情為選手掛上完賽獎牌。

今年的終點線將充滿星光與熱情，為了嘉許每位突破自我的完賽跑者，大會特別安排跨世代的掛牌嘉賓，台灣傳奇女子馬拉松國手許玉芳老師，以及長跑新星、潛力小將簡子傑母子檔連袂出席，象徵台灣長跑精神的薪火相傳。另外重磅安排Fubon Angels 富邦啦啦隊 6 名人氣女孩甜美應援，包含韓籍的李皓禎、潔米、檸檬、丹丹、大頭、潔潔，親手為完賽跑者掛上榮耀獎牌，女孩們將用招牌笑容與熱力，為剛跨越終點線、完成馬拉松挑戰的跑者們送上最溫暖的鼓勵與祝賀。

▲用雙手推動夢想的生命鬥士邱于恆。

高雄富邦馬拉松自2023年起首度將「輪椅組」納入正式競賽組別，本次參賽選手邱于恆，曾是優秀的自行車選手與越野跑者，雖數年前因嚴重車禍意外導致脊髓損傷、下半身癱瘓，但他未曾放棄熱愛的運動，轉而投入輪椅馬拉松訓練。邱于恆經常透過文字紀錄從「用腳跑」到「用手推」的心路歷程，激勵無數跑者，本次他將在輪椅組展現強大意志，用雙手延續對運動的熱愛。

為確保萬名跑者與市民的安全，高雄市政府警察局今年特別強化安全維護作為。活動會場將增派事故處理小組並配備必要裝備以提升應變能力；各轄區分局亦將於賽事期間派遣警力進行機動巡邏，加強監控可疑人事物。此外，各分局將於轄內重要路口預置機動組，利用巡邏車實施機動巡守並視需求啟動警示燈示警。大會已建立警察任務分局與沿線裁判、志工、義交等工作人員的完善聯繫管道，遇突發狀況能即時通報應處。市府致力提升整體賽會安全性，讓跑者在最安全、無後顧之憂的環境下發揮實力。

高雄富邦馬拉松將於1月11日清晨5時30分準時起跑，大會呼籲市民朋友當天踴躍前來賽道旁，一同為這群奔向極限的選手們大聲喝采，讓世界看見高雄的熱情與活力！相關賽事資訊可上高雄富邦馬拉松官網(https://www.khm.com.tw/)查詢，掌握更多賽事資訊請關注運發局臉書（https://www.facebook.com/ksdkcg）、高富馬臉書(https://www.facebook.com/khmarathon)。（圖／記者王雯玲翻攝）