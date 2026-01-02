2026高雄富邦馬拉松 1/10-11賽事期間實施交通管制 請民眾配合改道行駛
【記者 王雯玲／高雄 報導】「2026高雄富邦馬拉松」將於115年1月10、11日（週六、日）上午在國家體育場及相關行政區道路盛大舉行，將吸引上萬名跑者齊聚高雄，本次高雄富邦馬拉松賽道迎來重大更新，首次往北延伸至橋頭、岡山與彌陀區，為確保賽事順利進行及參賽選手與市民行車安全，高雄市政府將於賽事期間針對部分路段實施階段性交通管制，運發局侯尊堯局長表示，請市民朋友提早規劃行程及配合改道，並提醒市民可多加利用大眾運輸工具，避開交通管制路段，行經賽事區域，耐心配合警方指引，禮讓選手通過，共同打造友善的馬拉松路跑環境。
▲2026高雄富邦馬拉松交通管制改道路線圖。
1月10日(週六)上午7時30分起跑的休閒組及寵物路跑，交通管制路段主要在世運大道、軍校路、海功路、左營大路及左楠路，當日上午7時至10時將進行階段性的交通管制，世運大道全線禁止通行、其他周邊路段將縮減車道，請民眾配合指引留意通行安全，行經軍校路608巷之車輛應減速慢行。
1月11日(週日)上午登場的全馬組(42K)及半馬組(21K)為交通管制重點時段，時間自上午5時起至上午11時30分，競賽沿線進行階段性交通管制，賽道範圍包含左營區、楠梓區、橋頭區、岡山區、梓官區及彌陀區，跑者競賽路線從高雄國家體育場周邊、楠梓科技產業園區、橋頭區、岡山空軍基地周邊、彌陀區、蚵仔寮地區、高雄大學周邊至左營海軍基地周邊。
今年賽事特別安排跑者經過北高雄相關行政區之全新路線，針對交通管制路段，賽事路線使用道路不開放車行，請用路人避開交通管制路段，提前規劃出門路線並配合改道通行，1月11日賽事相關重要管制路段及替代路線如下，請務必提前至少1小時出門且避開賽事管制時間：
左營區
一、世運大道上午4時至晚上9時全線雙向管制，請提前改由海功路通行。
二、左營海軍基地外軍校路上午5時開始管制，請由調撥車道進出。
三、上午5時至11時30分左營往楠梓區(左楠路以東區域-油廠國小、台積電廠區、後勁地區等)、橋頭區以北請由左楠路或民族路作為主要通行道路。
四、上午5時至11時30分左營往楠梓區(右昌街以西、右昌國中區域)，請由軍校路調撥車道轉三山街進入。
▲2026高雄富邦馬拉松交通管制改道路線圖(楠梓地區) 。
楠梓區
一、往返左營區/楠梓區上午6時30分前請優先使用軍校路(前往台積電廠區域仍以左楠路為主)，6時30分後請改以左楠路為主，請務必留意前往所在區域管制及替代道路規劃。
二、軍校路上午5時至11時30分北向車道管制(部分路段雙向快車道管制)，將由軍校路(加昌路至海功路)調撥車道供民眾進出。
三、左楠路上午5時30分至6時40分南向車道管制，將提供調撥車道。
四、外環西路(加昌路至德民路段)上午4時至7時30分雙向快車道及北向機慢車道管制，該時段開發路口封閉無法通行，請改由加昌路通行。楠梓科技產業第二園區請由科技路出口接軍校路通行，後昌路及左楠路口於6時30分後開放通行，加昌路與外環西路口則於6時50分解除管制。
五、台積電晶圓二十二廠區接駁車請由加昌路繞行後昌路行駛，搭乘之民眾則由油廠國小站4號出口出站。
六、德民路上午5時30分至7時10分雙向快車道管制，將提供機慢車道供民眾可往台1線行駛。
七、楠海路及援港路上午5時至11時10分雙向管制，可改由德中路、右昌街及軍校路通行，另德中路及右昌路上午6時40分至11時30分雙向快車道管制，惟6時30分起僅提供南向通行；北向前往楠梓區中和里、右昌國中周邊地區可由三山街行駛。
八、藍昌路 (明德路至大學南路) 上午6時25分至7時50分雙向管制，請避開此時段前往，上午8時解除管制供通行。
九、大學南路上午6時25分至8時30分西向管制，上午7時15分起彈性供民眾點放穿越，上午8時30分解管供民眾通行，另高雄大學校內上午6時30分至8時15分管制，進出校園請由大學六十街。
▲2026高雄富邦馬拉松交通管制改道路線圖(橋頭、梓官地區) 。
橋頭區
一、高楠公路、成功北路及成功南路(台1線)上午5時35分起至8時南向外二車道管制，提供調撥車道供通行，請南北向民眾可多使用台1線，另上午7時20分起仕隆路、新興路及鐵道北路口依序解除管制。
二、橋新六路上午5時50分至7時40分雙向快車道管制，民眾留意該時段改道行駛。
三、橋都路及明德路上午6時20分至7時45分雙向管制，請民眾留意該時段改道行駛。
四、典昌路(台17線)上午7時至10時20分南向外二車道管制，請民眾通行至此多留意。
岡山區
一、岡山南路(台1線)上午5時50分至8時南向外二車道管制，提供調撥車道供通行，請民眾留意通行。
二、鵬程西街上午6時10分至8時雙向管制，請民眾改道行駛。
三、介壽路/介壽西路上午6時10分至8時40分西向(往空軍官校方向)車道管制，禁止穿越，敬請民眾改道。另介壽西路由通校路起單線雙向彈性管制進出營區，離營者須左轉通校路再左轉繞行柳橋西路，入營者可由岡山路接介壽西路沿外車道進入。
四、頂潭路、石潭路上午6時20分至8時40分南向車道管制，敬請民眾改道寶米路、公館路。
▲2026高雄富邦馬拉松交通管制改道路線圖(彌陀以北地區) 。
彌陀區
一、台17線(忠孝路至中正南路段)上午6時30分至8時40分南下車道管制。上午8時40分前欲行駛台17線南下之民眾，建議提前於彌陀區山霸畑路改道至台1線。
二、四維路上午6時30分至9時30分雙向車道封閉，請民眾改道。
三、公園路及新庄路上午6時40分至9時40分雙向管制，請民眾提前規劃路線並改道行駛。
梓官區
一、赤崁北路及赤崁東路上午6時40分至9時40分雙向管制，請民眾提前規劃路線並改道行駛。
二、中正路、廣澤路、漁港二路及通港路上午6時50分至10時20分進行管制，請民眾避開管制時間，如行駛至該路段配合指引多留意，8時起嘉展路彈性點放，提供中正路以西民眾進出。
▲2026高雄富邦馬拉松捷運紅線營運調整公告。
因應高雄富邦馬拉松賽事盛大舉辦，1月11日上午高雄市區大眾交通運輸營運時間也配合調整，方便民眾搭乘，高雄捷運紅線小港站(R3)和岡山車站(RK1)首班加班車均於上午3時43分發車；橘線哈瑪星站(O1)首班加班車於上午4時07分發車，大寮站(OT1)首班加班車於上午3時56分發車。
▲2026高雄富邦馬拉松捷運橘線營運調整公告。
台鐵公司亦提供南北向各加開1班次，沿線站站停靠，南向加開3601車次，上午3時30分自台南站發車，行駛至新左營站，車程43分鐘，另北向加開3602車次，上午3時30分自屏東站出發，行駛至新左營站，車程45分鐘。
▲2026高雄富邦馬拉松台鐵加班車公告。
運發局提醒，1月10、11日上午將有17條公車路線受賽事競賽封路而影響營運，包括28、205、紅53、紅56、紅60、紅72、紅75、紅76、8043、217、218、6、7A、29、219、245及301等，請市民朋友出門前務必先查詢交通管制訊息和公共運輸營運情形，建議多加利用捷運紅線、橘線及輕軌等大眾運輸工具，以避免行程延誤。
運發局感謝市民對大型運動賽事交通管制的配合與體諒，希望大家一同為跑者加油，展現高雄的熱情與活力，詳細高馬交通管制資訊，可上高雄富邦馬拉松官網(https://www.khm.com.tw/cp.aspx?n=1125)查詢，掌握更多賽事資訊請關注運發局臉書（https://www.facebook.com/ksdkcg）、高富馬臉書(https://www.facebook.com/khmarathon)。（圖／記者王雯玲翻攝）
