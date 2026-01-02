2026高雄富邦馬拉松1/10開跑 賽事期間北高雄實施交通管制

圖說：「2026高雄富邦馬拉松」將於115年1月10、11日，當天實施交通管制。（圖片來源：高雄市運發局提供）

「2026高雄富邦馬拉松」將於115年1月10、11日（週六、日）上午在國家體育場及相關行政區道路盛大舉行，將吸引上萬名跑者齊聚高雄，本次高雄富邦馬拉松賽道迎來重大更新，首次往北延伸至橋頭、岡山與彌陀區，為確保賽事順利進行及參賽選手與市民行車安全，高雄市政府將於賽事期間針對部分路段實施階段性交通管制，運發局侯尊堯局長表示，請市民朋友提早規劃行程及配合改道，並提醒市民可多加利用大眾運輸工具，避開交通管制路段，行經賽事區域，耐心配合警方指引，禮讓選手通過，共同打造友善的馬拉松路跑環境。

1月10日(週六)上午7時30分起跑的休閒組及寵物路跑，交通管制路段主要在世運大道、軍校路、海功路、左營大路及左楠路，當日上午7時至10時將進行階段性的交通管制，世運大道全線禁止通行、其他周邊路段將縮減車道，請民眾配合指引留意通行安全，行經軍校路608巷之車輛應減速慢行。

1月11日(週日)上午登場的全馬組(42K)及半馬組(21K)為交通管制重點時段，時間自上午5時起至上午11時30分，競賽沿線進行階段性交通管制，賽道範圍包含左營區、楠梓區、橋頭區、岡山區、梓官區及彌陀區，跑者競賽路線從高雄國家體育場周邊、楠梓科技產業園區、橋頭區、岡山空軍基地周邊、彌陀區、蚵仔寮地區、高雄大學周邊至左營海軍基地周邊。

圖說：「2026高雄富邦馬拉松」今年更新路線，北高雄部分地區實施交通管制。（圖片來源：高雄市運發局提供）

今年賽事特別安排跑者經過北高雄相關行政區之全新路線，針對交通管制路段，賽事路線使用道路不開放車行，請用路人避開交通管制路段，提前規劃出門路線並配合改道通行，1月11日賽事相關重要管制路段及替代路線如下，請務必提前至少1小時出門且避開賽事管制時間。

因應高雄富邦馬拉松賽事盛大舉辦，1月11日上午高雄市區大眾交通運輸營運時間也配合調整，方便民眾搭乘，高雄捷運紅線小港站(R3)和岡山車站(RK1)首班加班車均於上午3時43分發車；橘線哈瑪星站(O1)首班加班車於上午4時07分發車，大寮站(OT1)首班加班車於上午3時56分發車。台鐵公司亦提供南北向各加開1班次，沿線站站停靠，南向加開3601車次，上午3時30分自台南站發車，行駛至新左營站，車程43分鐘，另北向加開3602車次，上午3時30分自屏東站出發，行駛至新左營站，車程45分鐘。

運發局提醒，1月10、11日上午將有17條公車路線受賽事競賽封路而影響營運，包括28、205、紅53、紅56、紅60、紅72、紅75、紅76、8043、217、218、6、7A、29、219、245及301等，請市民朋友出門前務必先查詢交通管制訊息和公共運輸營運情形，建議多加利用捷運紅線、橘線及輕軌等大眾運輸工具，以避免行程延誤。

運發局感謝市民對大型運動賽事交通管制的配合與體諒，希望大家一同為跑者加油，展現高雄的熱情與活力，詳細高馬交通管制資訊，可上高雄富邦馬拉松官網(https://www.khm.com.tw/cp.aspx?n=1125)查詢，掌握更多賽事資訊請關注運發局臉書（https://www.facebook.com/ksdkcg）、高富馬臉書(https://www.facebook.com/khmarathon)。

