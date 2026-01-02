2026高雄富邦馬拉松1/10-11賽事期間實施交通管制 請民眾配合改道行駛

「二○二六高雄富邦馬拉松」將於一月十、十一日上午在國家體育場及相關行政區道路盛大舉行，將吸引上萬名跑者齊聚高雄；這次高雄富邦馬拉松賽道迎來重大更新，首次往北延伸至橋頭、岡山與彌陀區，為確保賽事順利進行及參賽選手與民眾行車安全，高市府將於賽事期間針對部分路段實施階段性交通管制，高市府運發局侯尊堯局長表示，請民眾提早規劃行程及配合改道，並提醒可多加利用大眾運輸工具，避開交通管制路段，行經賽事區域，耐心配合警方指引，禮讓選手通過，共同打造友善的馬拉松路跑環境。

運發局今(二)日說明，一月十日上午七時三十分起跑的休閒組及寵物路跑，交通管制路段主要在世運大道、軍校路、海功路、左營大路及左楠路，當日上午七時至十時將進行階段性的交通管制，世運大道全線禁止通行、其他周邊路段將縮減車道，請民眾配合指引留意通行安全，行經軍校路六○八巷之車輛應減速慢行。

一月十一日上午登場的全馬組(42K)及半馬組(21K)為交通管制重點時段，時間自上午五時起至十一時三十分，競賽沿線進行階段性交通管制，賽道範圍包含左營區、楠梓區、橋頭區、岡山區、梓官區及彌陀區，跑者競賽路線從高雄國家體育場周邊、楠梓科技產業園區、橋頭區、岡山空軍基地周邊、彌陀區、蚵仔寮地區、高雄大學周邊至左營海軍基地周邊。

今年賽事特別安排跑者經過北高雄相關行政區之全新路線，針對交通管制路段，賽事路線使用道路不開放車行，請用路人避開交通管制路段，提前規劃出門路線並配合改道通行；一月十一日賽事相關重要管制路段及替代路線如下，請務必提前至少一小時出門且避開賽事管制時間。

左營區：一、世運大道上午四時至晚上九時全線雙向管制，請提前改由海功路通行。二、左營海軍基地外軍校路上午五時開始管制，請由調撥車道進出。三、上午五時至十一時三十分左營往楠梓區(左楠路以東區域-油廠國小、台積電廠區、後勁地區等)、橋頭區以北請由左楠路或民族路作為主要通行道路。四、上午五時至十一時三十分左營往楠梓區(右昌街以西、右昌國中區域)，請由軍校路調撥車道轉三山街進入。

楠梓區：一、往返左營區/楠梓區上午六時三十分前請優先使用軍校路(前往台積電廠區域仍以左楠路為主)，六時三十分後請改以左楠路為主，請務必留意前往所在區域管制及替代道路規劃。二、軍校路上午五時至十一時三十分北向車道管制(部分路段雙向快車道管制)，將由軍校路(加昌路至海功路)調撥車道供民眾進出。三、左楠路上午五時三十分至六時四十分南向車道管制，將提供調撥車道。四、外環西路(加昌路至德民路段)上午四時至七時三十分雙向快車道及北向機慢車道管制，該時段開發路口封閉無法通行，請改由加昌路通行。楠梓科技產業第二園區請由科技路出口接軍校路通行，後昌路及左楠路口於六時三十分後開放通行，加昌路與外環西路口則於六時五十分解除管制。五、台積電晶圓二十二廠區接駁車請由加昌路繞行後昌路行駛，搭乘之民眾則由油廠國小站四號出口出站。六、德民路上午五時三十分至七時十分雙向快車道管制，將提供機慢車道供民眾可往台一線行駛。七、楠海路及援港路上午五時至十一時十分雙向管制，可改由德中路、右昌街及軍校路通行，另德中路及右昌路上午六時四十分至十一時三十分雙向快車道管制，惟六時三十分起僅提供南向通行；北向前往楠梓區中和里、右昌國中周邊地區可由三山街行駛。八、藍昌路(明德路至大學南路)上午六時二十五分至七時五十分雙向管制，請避開此時段前往，上午八時解除管制以供通行。九、大學南路上午六時二十五分至八時三十分西向管制，上午七時十五分起彈性供民眾點放穿越，上午八時三十分解管供民眾通行，另高雄大學校內上午六時三十分至八時十五分管制，進出校園請由大學六十街。

橋頭區：一、高楠公路、成功北路及成功南路(台一線)上午五時三十五分起至八時南向外二車道管制，提供調撥車道供通行，請南北向民眾可多使用台一線，另上午七時二十分起仕隆路、新興路及鐵道北路口依序解除管制。二、橋新六路上午五時五十分至七時四十分雙向快車道管制，民眾留意該時段改道行駛。三、橋都路及明德路上午六時二十分至七時四十五分雙向管制，請民眾留意該時段改道行駛。四、典昌路(台十七線)上午七時至十時二十分南向外二車道管制，請民眾通行至此多留意。

岡山區：一、岡山南路(台一線)上午五時五十分至八時南向外二車道管制，提供調撥車道供通行，請民眾留意通行。二、鵬程西街上午六時十分至八時雙向管制，請民眾改道行駛。三、介壽路/介壽西路上午六時十分至八時四十分西向(往空軍官校方向)車道管制，禁止穿越，敬請民眾改道。另介壽西路由通校路起單線雙向彈性管制進出營區，離營者須左轉通校路再左轉繞行柳橋西路，入營者可由岡山路接介壽西路沿外車道進入。四、頂潭路、石潭路上午六時二十分至八時四十分南向車道管制，敬請民眾改道寶米路、公館路。

彌陀區：一、台十七線(忠孝路至中正南路段)上午六時三十分至八時四十分南下車道管制。上午八時四十分前欲行駛台十七線南下之民眾，建議提前於彌陀區改道至台一線。二、四維路上午六時三十分至九時三十分雙向車道封閉，請民眾改道。三、公園路及新庄路上午六時四十分至九時四十分雙向管制，請民眾提前規劃路線並改道行駛。

梓官區：一、赤崁北路及赤崁東路上午六時四十分至九時四十分雙向管制，請民眾提前規劃路線並改道行駛。二、中正路、廣澤路、漁港二路及通港路上午六時五十分至十時二十分進行管制，請民眾避開管制時間，如行駛至該路段配合指引多留意，八時起嘉展路彈性點放，提供中正路以西民眾進出。

因應高雄富邦馬拉松賽事盛大舉辦，一月十一日上午高雄市區大眾交通運輸營運時間也配合調整，方便民眾搭乘，高雄捷運紅線小港站(R3)和岡山車站(RK1)首班加班車均於上午三時四十三分發車；橘線哈瑪星站(O1)首班加班車於上午四時七分發車，大寮站(OT1)首班加班車於上午三時五十六分發車。

台鐵公司亦提供南北向各加開一班次，沿線站站停靠，南向加開三六○一車次，上午三時三十分自台南站發車，行駛至新左營站，車程四十三分鐘，另北向加開三六○二車次，上午三時三十分自屏東站出發，行駛至新左營站，車程四十五分鐘。

運發局提醒，一月十、十一日上午將有十七條公車路線受賽事競賽封路而影響營運，包括28、205、紅53、紅56、紅60、紅72、紅75、紅76、8043、217、218、6、7A、29、219、245及301等，請民眾出門前務必先查詢交通管制訊息和公共運輸營運情形，建議多加利用捷運紅線、橘線及輕軌等大眾運輸工具，以避免行程延誤。

運發局感謝民眾對大型運動賽事交通管制的配合與體諒，希望大家一同為跑者加油，展現高雄的熱情與活力，詳細高馬交通管制資訊，可上高雄富邦馬拉松官網(https://www.khm.com.tw/cp.aspx?n=1125)查詢，掌握更多賽事資訊請關注運發局臉書、高富馬臉書。