2026高雄市新制 全方面照顧市民生活

記者李靜音／高雄報導

高雄市政府公布2026年元旦多項新措施，持續優化社福弱勢照顧範圍及補助、提升勞工權益、強化市民交通安全保障、1999新增「真人文字客服」，全方面照顧市民生活需求。

高雄市政府指出，為照顧弱勢族群及提升勞工權益，自明年起，低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人及弱勢單親與兒少資格審核標準進一步放寬，並針對以上族群每月加發500元至1,000元不等之補助，減輕高雄市長者及弱勢族群家庭經濟負擔。此外，為強化勞工族群權益保障，受雇者家庭照顧假可改以「小時」為單位請假，育嬰留職停薪亦可按「日」申請，提供勞工更大彈性。

高雄市政府表示，邁向淨零智慧城市，市府推動弱勢兒少餐食券全面無紙數位化，改以一卡通票卡兌換餐食，並擴大兌餐通路，提供更多元選擇；另外，為回應多元溝通需求，1999服務再進化，新增「真人文字客服」，讓市民無須撥打電話，即可透過文字方式即時提供市政建言與陳情，讓公共服務更貼近民眾使用習慣。

高雄市政府說，大眾交通方面，為全面保障使用者權益，YouBike實施「先投保、再租借」制度，未完成公共自行車傷害險投保者，將無法租借；70歲以上長者自願繳回駕照，可享敬老卡搭乘公共運輸50%補助、每月最高1,500元。

高雄市政府公布2026年元旦多項新措施，全方面照顧市民生活需求。(高雄市新聞局提供)

