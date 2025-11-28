2026高雄市民進黨最強母雞！陳水扁點名邱議瑩

2026高雄市長民進黨黨內初選，賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺四人12月22日起將以「申論、提問、結論」形式展開政見發表，而前總統陳水扁在這時突然發文，表示將在自己的節目中專訪邱議瑩，並稱她是最強母雞，最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格。

陳水扁點名邱議瑩 最能延續陳其邁施政理念（攝自陳水扁臉書）

對於這次的高雄市長選舉，陳水扁在臉書發文表示，邱議瑩以不到25歲的年紀，當選全國有史以來最年輕國大代表、27歲成為民進黨史上最年輕中常委，6任立法委員，也做過客委會副主委。並指邱議瑩從抗癌10年的生命勇士，到推動再生醫療，催生立法，10年有成。《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》三讀通過，邱議瑩委員是當之無愧的最大功臣，也是她立委任內最大成就之一。

陳水扁表示與陳其邁市長共事的助理、幕僚與後援會幹部，都公開力挺邱議瑩，以他的第六感也「感覺」邱議瑩應該就是陳其邁認可，最能延續他的施政理念與擘畫籃圖並可無縫接軌的人。

針對高雄市長黨內初選，民進黨中常會決議高雄市與台南市採「申論、提問、結論」形式，嘉義縣採「申論、結論」方式；12月22日至2026年1月4日為辦理政見會期間，政見發表會相關執行細節，決議授權由中央黨部擬定。

