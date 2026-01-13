2026高雄市長初選民調落幕！陳其邁喊話：一起為高雄努力

2026高雄市長民進黨黨內初選民調最終結果由現任立委賴瑞隆勝出，對此高雄市長陳其邁表示，初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制，在恭喜賴瑞隆通過民進黨初選後，接下來最重要的事就是團結和整合，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

高雄市長陳其邁（高雄市政府提供）

陳其邁表示，首先恭喜賴瑞隆委員通過民進黨初選。

初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制。這一次四位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。

每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

