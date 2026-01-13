2026高雄市長對決賴瑞隆 柯志恩：是跟整個新潮流的決戰

民進黨高雄市長黨內初選廝殺激烈，今（13）日結果出爐由立委賴瑞隆以不到1%的成績勝出；對此，國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩受訪表示，對於結果沒有出乎自己的預料，恭喜賴瑞隆，也表達對其他三位民進黨的候選人真的非常的尊敬，因為對手們在一年的時間花了這麼多的經費，這麼多的資源，然後現在勝負出來了，所以自己表達尊重，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至是柯志恩跟新潮流整個的決戰。

柯志恩說，對方資源非常的多，所以未來高雄市長會是一個以小博大、逆轉的方式來拚選舉，因為不管從高雄的整個結構來說，還有對手很多的資源，她認為自己就是以人民為當我們自己靠山，透過政見與不同的行為來讓大家來認同，希望這是一場君子之爭。

媒體也詢問目前黨中央是否提供足夠的資源打選舉，柯志恩表示，黨中央其實大家都知道，黨產被凍結後，大家已經很早都是靠候選人自己，但資源是一回事，也不是只有有錢才能夠辦事，比如有剛剛提到韓國瑜參選高雄時的例子，未來在非常有限的資源下面，必須要提出能夠讓人民認同政見，這是唯一可以依靠的底氣，比資源比不上對手，但是比人氣比底氣，自己絕對是有辦法達到最終目標。

柯志恩也說，今天綠營對手出爐後她很輕鬆，因終於知對手是誰了，然後終於可以讓高雄的市容只剩下兩個人的看板，而不是所有看板都是綠營的人，自己的節奏在過完年之後會開始重新調整，三月會提出一連串的政見，市民最需要的不是誰錢的多，誰的資源多，而是誰能夠提出最好的政見，能夠讓市民有感，這是未來她努力的一個方向。

