2026高雄市長最新民調！柯志恩領先3綠委 緊咬賴瑞隆差距曝

2026高雄市長選舉競爭激烈，民進黨內有意參與黨內初選的有立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，國民黨則是立委柯志恩；根據媒體今（1日）公布的最新民調顯示，綠營如果派出賴對決柯，賴以42%小幅領先柯的40%；其他3名綠委則落後柯7至10個百分點。

根據《TVBS》今報導，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市⾧，與柯志恩對決，賴瑞隆支持度為42%，較今年九月略升1個百分點，柯志恩的支持度為40% ，略減1個百分點，另外 19%未決定，兩人仍呈現勢均力敵的情況。

如果民進黨推派許智傑參選高雄市⾧，與柯志恩對決，柯支持度 42%，與今年九月調查時相當，許的支持度則略減至35%，雙方差距略增至 7 個百分點，另外 22%未決定。

如果民進黨推派立法委員邱議瑩參選高雄市⾧，與柯志恩對決，柯支持度略減至 43%，邱議瑩的支持度也略減至35%，雙方差距維持8 個百分點，另外21%未決定。

如果民進黨推派立法委員林岱樺參選高雄市⾧，與柯志恩對決，柯支持度略降2個百分點至40%，林的支持度也略減為30%，雙方差距略增至10個百分點，另外29%未決定。

該調查是 TVBS 民意調查中心於11月20日至 27日晚間18 ：30 至22：00進行的調查，共接觸1,283 位20歲以上高雄市民，其中拒訪為 269 位，拒訪率為 21.0%，最後成功訪問有效樣本1,014 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

