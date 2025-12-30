2026高雄市長最新民調！「這人」完勝柯志恩

▲根據《新頭殼》最新民調顯示，綠營4名參選人皆大勝藍營參選人柯志恩（圖）。（圖／柯志恩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨備戰2026九合一大選，針對2026高雄市長選戰，綠營邱議瑩、賴瑞隆、許智傑和林岱樺等4人搶出線，將對戰國民黨藍委柯志恩。根據《新頭殼》今（30）日公布最新民調顯示，綠營4名參選人皆大勝藍營參選人柯志恩，其中賴瑞隆以支持度49.5％勇奪第一，大勝柯志恩19.8%。

根據民調顯示，黨內互比支持度部分，賴瑞隆為25.9%位列第一、林岱樺以20.3%位居第二，接續則是邱議瑩18.6%，和許智傑的12.5%，但有22.6%民眾「選不出」。

該民調依照林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩的順序，個別提問若與柯志恩參選市長，「最希望哪一位來作我們的市長呢？ 」，結果顯示，林岱樺以43.2%贏過柯志恩的29.2%，27.5%無法選出；許智傑以47.1%對上柯志恩的29.3%，23.6%民眾無法選擇。

另外，賴瑞隆以49.5%勝過柯志恩的29.7%，20.8%無法選擇；邱議瑩以48.3%贏過柯志恩的29.9%，21.8%民眾無法選擇。

該民調由《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司調查，訪問對象為設籍高雄市20歲以上的成年人，抽樣以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣。訪問日期是2025年12月25日至2025年12月26日，有效樣本共1,079人，抽樣誤差在95%的信水準下，約正負2.98％，加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

