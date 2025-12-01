2026高雄市長民調勝3綠委、小輸賴瑞隆！柯志恩：與團隊觀察相近

2026年高雄市長選情備受關注，最新民調顯示，國民黨立委柯志恩領先民進黨立委許智傑、邱議瑩、林岱樺等人7到10個百分點，僅輸給綠委賴瑞隆2個百分點。對此，柯志恩今天表示，這份民調有長期的追蹤調查，和團隊觀察到的趨勢比較相近，之後也會根據民調細項加強。

柯志恩。（圖／中天新聞）

《TVBS民調中心》今天公布的最新民調結果顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與柯志恩對決，賴瑞隆支持度為42%，較今年九月略升1個百分點，柯志恩的支持度為40%，略減1個百分點，另外還有19%受訪者未決定，賴瑞隆小幅領先柯志恩兩個百分點，雙方勢均力敵。

如果民進黨推派許智傑參選與柯志恩對決，柯志恩支持度 42%，許智傑的支持度則為35%，雙方差距7個百分點；如果民進黨推邱議瑩參選，柯志恩支持度為43%，邱議瑩的支持度只有35%，雙方差距8個百分點；如果民進黨推林岱樺參選與柯志恩對決，柯志恩支持度為40%，林岱樺的支持度則只有30%，雙方差距10個百分點。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

柯志恩今天表示，任何的民調我們都尊重，合理的民調我們也都會來做參考。她指出，TVBS所公布的民調，相較於前兩天《上報》所公布的民調，跟我們觀察的趨勢是較相近的，且TVBS的民調有長期追蹤調查，我們能透過這次民調，和上次民調來做對比，提供未來方向的參考，這份民調公布後，我們會根據裡面的細項，需要再做加強的、跟民眾溝通的，都會努力來去做，希望能夠贏得更多民眾的認同。

柯志恩在對比式民調中僅些微落後賴瑞隆，對決其他綠委都遙遙領先。（圖／擷取自TVBS民調）

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月20日至27日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,283位20歲以上高雄市民，其中拒訪為269位，拒訪率為21.0%，最後成功訪問有效樣本1,014位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

