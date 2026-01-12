2026高雄市長選舉 郭正亮曝柯志恩「想對決的人選」變了

民進黨2026年高雄市長提名初選民調今（12）日晚間正式啟動，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺皆號召支持者顧電話。前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩本來希望能與邱議瑩對決，但看到前總統陳水扁等綠營大咖支持邱的力道後，反而較期待跟賴選。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，他在兩周前曾問柯志恩希望與誰對決，當時柯本來希望跟邱議瑩選，但邱在經歷大峽谷這麼嚴重的爭議之後，卻可以活過來，顯見其政治復原力比較強，可以用資源、造勢等各種東西蓋過去。

郭正亮進一步表示，對比賴瑞隆自從發生兒子霸凌的事件之後，士氣相對低迷，所以他認為柯志恩感覺有在改變想法，本來希望跟邱議瑩選，兩人或許可以擦出火花，對柯自身也比較有利，不過當柯看到邱議瑩驚人的復原力量以及陳水扁、前行政院長蘇貞昌還有現任高雄市長陳其邁支持的力度後，現在反而比較期待跟賴瑞隆選。

民進黨2026年高雄市長提名初選民調今晚間正式啟動，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺呼籲支持者在晚間6點到10點半務必守在電話旁接聽民調電話；對此，柯志恩也特別釋出與小編拍攝的教學影片，並笑說「大家接過民調電話嗎？知道問什麼。如何回答？看完影片就明白了」，呼籲若4位民進黨參選人都不是民眾的選項，就要高喊「唯一支持柯志恩」。

