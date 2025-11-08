2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導
2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。
2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。（圖／民視新聞）
一肩挑起裝滿漁獲的扁擔，2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。而綠營三位選將活動中互動熱絡，私底下也都積極布局黨內初選，兄弟登山各自努力。立委邱議瑩說，收到很多市民朋友給的加油跟鼓勵，也希望能不負眾望、拔得頭籌，最後贏取最後黨內初選的勝利。民進黨高雄市長黨內初選熱度升溫，根據綠營內部流傳的11月最新民調，4位爭取提名的立委分別對上國民黨的柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分別以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%，幾乎是誤差範圍內，幾通電話就可能翻盤。邱議瑩認為，民調都當作參考基準，還是要持續努力，甚至要擴大領先範圍，領先的幅度。賴瑞隆則是表示，民調都納入參考依據，做的不夠的部分會持續來加強。
民進黨選選將對上國民黨柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分居以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%。（圖／民視新聞）
邱賴兩人在台下偶有互動，只是雙方支持度伯仲之間，邱賴對決態勢儼然成形，市長陳其邁則是有信心，明年一月的黨內初選，會是一場君子之爭。2026年高雄市長選舉，民進黨內初選腳步接近，邱議瑩的民調急起直追，爭取最終出線，迎戰國民黨的柯志恩。
原文出處：2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
更多民視新聞報導
柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了
力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業
大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力
其他人也在看
陽柏翔回台出賽想打「漂亮安打」 盜壘抓節奏成課題
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）旅日樂天金鷲隊野手陽柏翔回到家鄉台灣出賽，交流賽首戰在家人面前打出內野安打，他表示因太想表現反而打不好，「希望今天有漂亮的安打」，知道腳程是優勢、盜壘抓起跑節奏成明年課題。中央社 ・ 12 小時前
塞爾維亞國會通過爭議法案 為川普女婿房地產案開綠燈
塞爾維亞國會7日通過一項法律，為首都貝爾格勒(Belgrade)一項備受爭議的房地產開發案鋪平道路。該案由全球性投資公司Affinity Partners主導，其擁有者是美國總統川普(Donald Trump)的女婿庫許納(Jared Kushner)。 英國廣播公司(BBC)報導，Affinity Partners有意在前南斯拉夫軍隊總部舊址興建一座結合豪華飯店、商場和辦公室的大型設施，引發塞爾維亞民眾反對。對當地人而言，這棟在1999年北約軍事干預期間遭到轟炸的建築具有重要的意義，象徵對南斯拉夫軍隊的持續抵抗。 然而，在Affinity Partners提出價值5億美元的開發計劃後，塞爾維亞政府於去年撤銷該建築的保護地位，並同意與Affinity Partners簽訂一份長達99年的租約。 這起開發案受到塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)的支持。他今年6月接受BBC訪問時為這起開發案辯護，稱「克服1999年以來的歷史重擔很重要」。 此外他也強調，塞爾維亞準備進一步與美國建立關係，「這對我們的國家而言極為重要」。 不過，該國反對派人士則指責這項決定違憲。據政治網站中央廣播電台 ・ 6 小時前
豬隻禁宰令解除 農業部：價格平穩、交易熱絡
（中央社記者吳欣紜台北8日電）豬隻禁運禁宰令解除，今天為肉品市場交易第2天，農業部表示，毛豬交易價格為新台幣97元至117元間，拍賣價格平穩、市場交易熱絡；而各項監測工作至下午5時止，均為陰性。中央社 ・ 8 小時前
表面理性其實超感性！4星座男最容易「被氛圍帶走」 天蠍一動情就藏不住
別被外表騙了！有些星座男雖然看起來穩重冷靜，其實內心情感豐沛，一旦陷入曖昧氣氛，理智就會暫時「下線」。以下4個星座男，看似理性，其實最容易被情緒與氛圍牽動。姊妹淘 ・ 13 小時前
竹市棒球場無望明年職棒 味全龍「擬解約」止血...市府回應了
新竹市立棒球場的重啟時程一變再變，確定已來不及排入明年（2026年）的中華職棒賽事賽程。高虹安市府上任以來多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票確定跳票，更傳出職棒球團味全龍來公司不堪長期營運虧損，正在研擬與市府解約，不再以新竹球場作為其雙主場之一。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞
南部中心／陳凱茂、劉尹淳 高雄市報導2025TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭，8日在高雄衛武營熱鬧登場，現場不僅請來TAKAO音雄們，唱出精彩的歌曲，還有超過170攤的特大市集，提供原住民美食、文創、文化體驗等，高雄市長陳其邁也穿上阿美族族服，加入千人圍舞，強調原住民族是台灣土地的主人。高雄市長陳其邁穿上阿美族族服，加入千人圍舞，與族人一同慶賀豐收。（圖／民視新聞）好幾名TAKAO音雄，賣力在舞台上，唱出精彩的歌曲，為今年在高雄衛武營，登場的豐潮原住民族聯合豐年祭，揭開熱鬧序幕。16個部落以及各族群社團領軍下，進行大進場，民眾陸續加入，千人圍舞，把活動氣氛推向高潮，高雄市長陳其邁也穿上族服，與族人一同慶賀豐收。高雄市長陳其邁表示，剛剛跳了五分鐘跳到滿身大汗，因為我們高雄是一個包容的城市，原住民族是我們台灣土地的主人，所以歡迎大家也希望我們的豐潮，能夠讓我們的高雄市更美麗。豬肉禁宰令終於解除，豐潮活動現場舉辦烤豬派對，生意興隆。（圖／民視新聞）山豬直接架在炭火上，烤得香脆油亮，一旁還有烤香腸，香氣四溢，豬肉禁宰令終於解除，活動現場舉辦烤豬派對，生意相當好，短短兩小時左右，就賣出兩頭烤山豬。烤山豬業者表示，生意就是很好啦，很多人買，今天準備了3頭豬，已經兩頭賣掉了。超過170攤的特大市集，不僅有原住民美食，還有原民手作文創、文化體驗等，相當豐富，還有花蓮的原民業者，也專程來擺攤。花蓮東大門業者表示，其實原住民的話慢慢已經浮上檯面了啦，就是說讓大家知道我們原住民的美食，好吃的地方在哪裡。民眾表示，很熱鬧啊，不錯不錯，讓年輕人小朋友都可以來這邊逛一逛、就很多原住民特色的東西，特色美食跟手作，還蠻吸引人來看的。首日的豐潮活動，熱鬧非凡，週日9號還有南島文化展演、原創熱舞競賽，以及壓軸的豐潮之夜，邀請民眾共襄盛舉，感受高雄最潮的原民盛會。原文出處：TAKAO豐潮原住民族聯合豐年祭 陳其邁穿族服加入千人圍舞 更多民視新聞報導奧客衝診間提問醫「要求先掛號」竟被罵 同業開嗆：專業有價"高雄豐潮"原住民族聯合豐年節 族人替陳其邁穿上"霞披"音樂結合市集! 原住民族音樂季登場 吸引樂迷齊聚民視影音 ・ 4 小時前
搶救營收！美速食品牌要關200-350間「業績不佳」門市
搶救營收！美速食品牌要關200-350間「業績不佳」門市EBC東森新聞 ・ 7 小時前
許蓁蓁爆婚後「一家3口沒住一起」 老公超佛系放生：越不管她越乖
許蓁蓁擔任萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展策展人，7日出席記者會，整個人瘦了不少。她產後花3個月狂瘦12公斤，被問到第二胎計畫，她笑說生完那一刻真的太辛苦，還想建議老公去結紮，「但小孩越來越可愛，就會忘記那些辛苦」，或許之後會考慮生第二胎。許蓁蓁去年閃婚，今年6月生下女兒「小珍珠」，目前7個月大。不過一自由時報 ・ 17 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 16 小時前
喝酒鬧口角好友反目揮刀狠刺腹 送醫幸無生命危險
台中大里區的私人宮壇今（8）日下午發生一起刺傷案，一名年約57歲的賴姓男子與61歲李姓友人爆發爭吵，左下腹遭水果刀刺傷，已送往醫院搶救，沒有生命危險，嫌犯也主動到案接受警方偵訊。事發在8號下午四點多，台視新聞網 ・ 8 小時前
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 8 小時前
停砍公教年金能救鐵飯碗？李來希曝官員災難發言：「給香蕉請猴子」預言應驗
軍公教年金改革（年改）議題持續延燒，在國會人數優勢下，在野藍白力拚「停砍年金案」12月底院會三讀，另一方面，除了退休金問題，昔日被視為「鐵飯碗」的公務員，近來卻面臨國考人數大減的窘況，缺額狀況越趨嚴峻；公教團體「台灣公務革新力量聯盟」近日也對公職離任狀況提出示警，表示屆時恐怕「沒人可補」。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（8）日在臉書......風傳媒 ・ 9 小時前
雅加達校園清真寺恐攻！禮拜中連環爆炸釀55傷 兇嫌竟是17歲「高中生」
印尼首都雅加達發生震驚全國的校園爆炸攻擊事件。當地時間7日，在北雅加達卡拉巴加丁（Kelapa Gading）地區的一所高中校園內，一座清真寺於信徒正在進行禮拜時，突傳出連環爆炸聲響，造成至少55人因不同程度的燒傷與嚴重創傷被送往醫院急救，兇嫌已被逮捕，竟是同校高中生。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 3 小時前
柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了
即時中心／黃于庭報導民進黨陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄市長初選將面臨「4搶1」大戰，外界關注綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩最終誰能出線。《上報》昨（7）日公布最新民調，該結果顯示上述4人對決對手藍委柯志恩都獲勝，其中賴、邱領先最多，而2人間則僅有1.7%差距。對此，高雄市長陳其邁今（8）日也發聲了！民視 ・ 15 小時前
解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡 農業部曝最新豬肉價格區間
即時中心／廖予瑄報導由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自昨（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。今（8）日農業部指出，截至下午5時，全國肉品市場均正常交易，毛豬拍賣價格還算平穩；另外，各項監測工作也持續進行中，「今日下午5時為止，採檢結果皆為陰性。」民視 ・ 7 小時前
理髮店招募洗錢 跨境詐逾500名長者 聖地牙哥19人被逮
NBC與福斯電視台（FOX）7日報導，聯邦調查局（FBI）聖地牙哥分局主導的多機構調查行動，日前逮捕19人；他們涉嫌專門...世界日報World Journal ・ 13 小時前
高雄市長民調「4綠戰將全輾壓柯志恩」！賴瑞隆贏最多 邱議瑩緊咬
2026高雄市長民進黨派誰來選？傳出有份「地下賭盤民調」，想爭取提名的綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，若對決藍委柯志恩皆是「全贏」，又以賴端隆支持度最高，但僅勝邱議瑩百分之1.7。賴瑞隆回應所有民台視新聞網 ・ 9 小時前