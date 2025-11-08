南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導

2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。





2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大

2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。（圖／民視新聞）

一肩挑起裝滿漁獲的扁擔，2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。而綠營三位選將活動中互動熱絡，私底下也都積極布局黨內初選，兄弟登山各自努力。立委邱議瑩說，收到很多市民朋友給的加油跟鼓勵，也希望能不負眾望、拔得頭籌，最後贏取最後黨內初選的勝利。民進黨高雄市長黨內初選熱度升溫，根據綠營內部流傳的11月最新民調，4位爭取提名的立委分別對上國民黨的柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分別以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%，幾乎是誤差範圍內，幾通電話就可能翻盤。邱議瑩認為，民調都當作參考基準，還是要持續努力，甚至要擴大領先範圍，領先的幅度。賴瑞隆則是表示，民調都納入參考依據，做的不夠的部分會持續來加強。

民進黨選選將對上國民黨柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分居以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%。（圖／民視新聞）

邱賴兩人在台下偶有互動，只是雙方支持度伯仲之間，邱賴對決態勢儼然成形，市長陳其邁則是有信心，明年一月的黨內初選，會是一場君子之爭。2026年高雄市長選舉，民進黨內初選腳步接近，邱議瑩的民調急起直追，爭取最終出線，迎戰國民黨的柯志恩。

原文出處：2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大

