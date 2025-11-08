2026高雄市長「賭盤」民調曝光！陳其邁：不要把許智傑當塑膠
綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑表態參選2026高雄市長，民進黨黨內初選白熱化，近日一份地下賭盤「開盤參考」民調曝光，外界解讀未來可能是「賴邱之爭」。對此，高雄市長陳其邁表示，許智傑也不錯，「不要把他當塑膠」。
陳其邁今天（8日）和綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、邱志偉等人一同出席彌陀虱目魚文化節。針對近日的民調，陳其邁受訪時表示，「他們幾位都是君子之爭，差距也都非常小，他們在立法院都很努力，許智傑也不錯啊，也不要把他當塑膠對不對？」他認為，民調是參考，有時候也是起起伏伏。
陳其邁強調，4人都很有風度，贏得風度很重要，現在台灣政治風氣非常對立，怎麼展現君子之爭，是選民的期待。投票的是選民，能夠在立法院為高雄爭取預算，而不是來走馬看花就走，他們這幾年深耕高雄，值得大家給予多一點機會。
許智傑表示，近兩個月來，不論是比較知名的民調公司還是內參民調，他都保持第二且差距在誤差範圍內，雖然自己起步最晚，但上升最快，最後兩個月會持續推出南高屏大生活圈的遠見政策並勤跑基層。
邱議瑩說，大家都會根據民調數字，進行策略上的調整，每一個參選的同志在正式初選之前，都還是會努力的往前，那不管現在自己的民調是領先柯志恩多少，或者是小輸給賴瑞隆多少，她都會持續努力。
賴瑞隆則感謝高雄鄉親長期以來的支持與鼓勵。未來，將持續努力以穩健的步伐推動城市建設與地方發展，讓高雄成為更宜居家園、更有競爭力的城市；「延續高雄的榮耀，讓高雄更好」，是不變的目標。
