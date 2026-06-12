2026高雄春天藝術節小劇場系列 秋杉所在《八 八》首度回高雄演出

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二○二六高雄春天藝術節小劇場系列節目之一，由高雄當代舞蹈團隊秋杉所在創作的《八 八》，將於六月廿七至廿八日在駁二正港小劇場演出；該作品以二○○九年莫拉克風災重創高雄甲仙為創作起點，結合當代舞蹈、現場電子聲響、擊樂演奏與大型舞台裝置，透過身體與聲響的交織，重新凝視災難、土地情感與生命存在的意義。曾入圍第十八屆台新藝術獎年度作品的《八 八》，這次也將首度回到家鄉高雄演出，與觀眾分享這部深具情感厚度與藝術能量的作品。(見圖)

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主辦單位今(十二)日說明，《八 八》由編舞家林廷緒創作，作品內容源自其走訪甲仙進行田野踏查後，對生命消逝與存在議題的深刻思索；由於並非莫拉克風災的親歷者，林廷緒認為自己不應任意代替災民發聲，也不願將個人的情感想像投射於他人的生命經驗之上，因此，創作並未直接再現災難現場，而是從實際參與地方科儀、觀察儀式過程與理解民間信仰文化出發，嘗試透過身體重新感受人們面對死亡、失落與記憶時的情感狀態。該作品不僅回應莫拉克風災帶來的集體記憶，也蘊含編舞家林廷緒對母親出家為尼的選擇，以及對生死課題的長年探問。

作品融合台灣民間信仰中的「拔超科儀」概念，將儀式精神轉化為舞蹈動作語彙，發展出兼具身體性與儀式感的表演形式；三位舞者透過充滿張力的肢體語言，時而如受無形力量牽引般震動奔流，時而在強大外力壓迫下扭曲纏繞，呈現生命面對無常時的脆弱與堅韌；搭配現場擊樂與電子聲響創作，以及大型舞台裝置所營造的空間氛圍，共同構築出一場沉浸式的感官體驗，引領觀眾走入土地與記憶交會的身體儀式。

高市府文化局王文翠局長表示，高雄春天藝術節小劇場系列長期支持在地創作者與表演團隊發展，鼓勵藝術家從自身經驗與土地記憶出發，透過創作回應社會與時代議題；《八 八》將地方歷史事件轉化為具有當代藝術語彙的舞台作品，不僅展現高雄當代舞蹈創作能量，也讓觀眾透過藝術重新思考人與自然、人與土地之間的關係。

《八 八》曾入圍第十八屆台新藝術獎年度作品，獲藝術界高度關注與肯定；評審指出，該作品透過舞蹈、聲響與裝置藝術的跨域整合，展現成熟且獨特的表演語彙；其所關照的不只是災難事件本身，而是人如何面對失去、記憶如何被保存，以及生命如何在時間流轉中持續與土地產生連結。作品不以悲情回顧災難，而是在身體與聲響的流動之中，傳遞對生靈、土地與生命循環的深刻感念。

為鼓勵青年走進劇場，該節目特別配合文化部「青年席位」政策，規劃青年席位專場及交通接駁服務，邀請青年學子實際使用文化幣購票進入劇場，透過觀演體驗接觸當代舞蹈創作，深化與表演藝術的連結；同時提供十三至二十二歲青年觀眾文化幣優惠票價，最高可享五折購票優惠，期盼透過實際觀演經驗，培養青年世代藝術參與習慣，拓展對表演藝術的認識與想像。

秋杉所在《八 八》將於六月廿七至廿八日在駁二正港小劇場演出，邀請觀眾走進劇場，在身體與聲響交會的舞台之中，感受來自高雄土地的記憶與情感，重新思索人與自然共存的意義。