2026高雄春節交管攻略！壽山、旗津、西子灣封路時段看這

壽山動物園周邊交通管制示意圖。（鼓山分局提供）

春節連續假期即將到來，高雄市鼓山區的壽山、西子灣及旗津等熱門景點預期將湧入大量人車。鼓山分局已提前完成交通疏導規劃，自2月14日起至22日止，啟動分區、分時段交通管制與分流措施，並加派警力及義交加強路口疏導，確保車流順暢與遊客安全。

壽山風景區交管時間為每日8時至18時，警方將視車流量機動實施萬壽路往動物園方向的單行管制；若停車場滿位，將於興隆路口截流車輛上山，並彈性管制鼓山二路左轉興隆路。建議想前往動物園的民眾，可多搭乘輕軌及公車轉乘上山。

廣告 廣告

旗津地區交管則從10時延續至21時，其中廟前路在14時至20時管制為行人徒步區。警方將於貝殼館、風車公園及過港隧道前鎮端分階段截流管制車輛進入，並視情況實施單向通行，所有離開旗津的車輛統一由廣澤街駛離。欲前往旗津的遊客，建議搭乘捷運轉乘渡輪或公車前往。

旗津區周邊交通管制示意圖。（鼓山分局提供）

哈瑪星、西子灣與棧貳庫周邊交通管制示意圖。（鼓山分局提供）

西子灣及哈瑪星地區交管時間定於14時至19時，警方將在臨海路、鼓山一路設置入口管制點，彈性管制小客車進入。若哨船街及蓮海路發生壅塞，將引導車輛改道由中山大學後門進出。此外，11時至19時鼓山輪渡站仍維持管制燃油機車搭乘，建議民眾搭乘捷運或輕軌後步行前往。

鼓山分局提醒，年節期間景區停車空間極為有限，請民眾多利用大眾運輸工具，並配合現場員警指揮。如遇突發交通狀況，可撥打110報案，警方將即時到場協助。

更多中時新聞網報導

替身拍戲重傷 勞動部認定《豆腐媽媽》違法開罰

NBA》雷霆傷兵潮 亞歷山大無緣明星賽

鄭伊健動作戲到位 點名導演是安全關鍵